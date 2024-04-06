سامانه بارشی جدید در راه لرستان/ احتمال وقوع پدیده گردوخاک

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان از غروب فردا یکشنبه خبر داد و اظهار داشت: در قالب این سامانه، بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خطر اصابت صاعقه، احتمال خیزش گردوخاک در استان پیشبینیشده است.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی بهصورت کموبیش تا غروب پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: لغزندگی سطح جادهها، اختلال در تردد، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید افقی و… در استان را خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، عدم فعالیتهای کوهنوردی، همراهداشتن تجهیزات زمستانی، محافظت از تأسیسات، آمادگی دستگاههای امدادی و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم تأکید کرد و گفت: ریزشهای جوی از یکشنبهشب تا سهشنبه بعدازظهر اغلب بهصورت پراکنده و رگباری و در بعضی از ساعات شبانهروز خواهد بود؛ اما فعالیت هسته اصلی این سامانه بارشی از سهشنبهشب تا چهارشنبهشب بهصورت فراگیر برآورد میشود که در صورت تثبیت، در روزهای آتی اطلاعرسانی لازم صورت میگیرد.
