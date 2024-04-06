مانور شرایط اضطراری در پایانه نفتی خارگ اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی صبح شنبه در حاشیه این مانور گفت: برگزاری مانورها و تمرین‌های شرایط اضطراری بر اساس نتایج شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک‌ها و تهدیدهای بروز، رمز موفقیت سازمان در افزایش توانایی مقابله با شرایط اضطراری و کاهش تبعات هر نوع حادثه است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ افزود: با این هدف و مطابق برنامه، مانورها و تمرین‌های سالیانه، تمرین عملی وقوع شرایط اضطراری بر روی نفتکش در بزرگترین اسکله نفتی کشور با موفقیت انجام شد و نقاط قابل بهبود به منظور افزایش شاخص‌های عملکردی کشف و اقدامات اصلاحی لازم تعریف و صادر شد.

عباس غریبی تاکید کرد: در این مانور علاوه بر تمرین ارتباطات درون سازمانی در شرایط اضطراری، ارتباطات برون سازمانی با ارگان‌های مسئول به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های کنترل هر چه مؤثرتر شرایط اضطراری تمرین و اجرا شد.

رئیس پایانه نفتی خارگ نیز به تشریح سناریو مانور پرداخت و گفت: مانور مقابله با حمله ریز پرنده به نفتکش در حال بارگیری با اطلاع رسانی به مسئولین مربوطه طبق دستورالعمل‌های شرایط اضطراری آغاز شد و پس از اعلام کاپیتان نفتکش، تیم‌های مقابله بر روی اسکله اقدامات لازم برای حفاظت از تأسیسات را شروع کرده و یدک‌کش‌های آتش‌خوار برای جدا کردن و اطفا حریق نفتکش به محل اعزام شدند.

سید علی میری ادامه داد: با توجه به اعلام نیروهای نظامی آتش‌سوزی ناشی از برخورد یک ریز پرنده با مخازن سمت چپ نفتکش دچار حریق شده و به همین منظور قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه برای ایجاد امنیت عملیات و جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محل اعزام و عملیات با کنترل‌های مناسب با کمترین میزان خسارت مهار شد.

مانور مدیریت شرایط اضطراری با حضور فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ با مشارکت پایانه نفتی خارگ، ناوتیپ ذوالفقار سپاه خارگ و دیگر نهادهای متولی برگزار شد.