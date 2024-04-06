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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۸

مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی:

۷۱ مشاور املاک مسکن در استان مرکزی پلمب شد

۷۱ مشاور املاک مسکن در استان مرکزی پلمب شد

اراک- مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: ۷۱ مشاور املاک مسکن سال گذشته در این استان پلمب و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس یوسف زاده اظهار کرد: سال گذشته تعداد ۴۹۳ مورد بازرسی از مشاورین املاک در سطح استان مرکزی جهت تنظیم و کنترل بازار املاک و مستقلات با همراهی ادارات، تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی انجام شده است.

وی افزود: در این بازرسی‌ها تعداد ۷۱ مشاور املاک به دلیل تخلفات موجود پلمب و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: میزان جرایم مشاورین املاک نیز در سطح استان رقمی حدود ۱۱ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال بوده است.

یوسف زاده با اشاره به اینکه در سطح استان مرکزی درمجموع ۲۴۹۳ مشاور املاک فعال است، گفت: شهروندانی که قصد ثبت اطلاعات محل سکونت خود در سامانه املاک و اسکان را دارند، می‌توانند با مراجعه به سایت amlak.mrud.ir اطلاعات املاک و اسکان خود را جهت بهره مندی از خدمات دولتی ثبت کنند.

کد مطلب 6071123

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