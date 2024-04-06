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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷

مسئول پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر نماینده ولی فقیه:

میزان فطریه در خراسان جنوبی ۶۰ هزار تومان است

میزان فطریه در خراسان جنوبی ۶۰ هزار تومان است

بیرجند- مسئول پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه سه کیلو گندم در استان مبلغ، ۶۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، گندم و برنج و اقلامی که به‌عنوان طعام محسوب می‌شوند.

مسئول پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه سه کیلو گندم، ۶۰ هزار تومان است و فردی که خرج خانه را می‌دهد به ازای هر فرد نان خور در خانه باید پرداخت کند.

اسدی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده میزان زکات فطره از قوت غالب که گندم یا آرد باشد برای هر نفر ۳ کیلوگرم ۶۰ هزار تومان، کفاره غیر عمد و فدیه هر روز ۷۵۰ گرم ۱۵ هزار تومان است اما روزه‌داران گرامی می‌توانند با توجه به برنجی که مصرف می‌کنند، سه کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به‌عنوان فطریه بپردازند.

وی یادآور شد: زکات فطره باید شب اول ماه شوال که همان روز آخر ماه رمضان است کنار گذاشته شده و پس از اقامه نماز عید فطر به فرد مستمند داده شود.

کد مطلب 6071153

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