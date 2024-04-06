فاصله زیادی تا رسیدن به جامعه قرآنی داریم

محسن عطوفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توصیه مقام معظم رهبری این است که اگر جامعه ما جامعه قرآنی باشد و اکثریت جامعه با قرآن آشنایی داشته باشند، دیگر نیازی به نهی از منکرهای آن‌چنانی نیست، افزود: مردم ایران اسلامی احترام زیادی به قرآن قائل هستند و اگر موضوعی را در قالب توصیه‌ها و آیات قرآنی مطرح کنیم، به مراتب قابل فهم‌تر از سایر راهکارها و روش‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه این موضوع را به عینه بارها تجربه کرده‌ایم، اظهار کرد: وقتی موضوعی را از موضع خودمان که به لباس روحانیت ملبس هستیم به مردم گوشزد می‌کنیم، بسیاری از افراد به خاطر دیدگاهی که نسبت به شخص دارند، خواهان پذیرش موضوع مطرح شده نیستند اما زمانی که همان موضوع به واسطه آیات قرآنی مطرح می‌شود، پذیرش آن برای افراد قابل هضم‌تر خواهد بود.

قرآن به معنای واقعی کلمه در زندگی ما داوری می‌کند

این فعال قرآنی با تاکید بر اینکه قرآن به معنای واقعی کلمه در زندگی ما داوری می‌کند، ادامه داد: اگر زمانی که خانواده‌ها به مشکلی برمی‌خورند به آیات قرآنی مراجعه کنند، زودتر به نتیجه رسیده و همین موضوع تداوم زندگی مشترک را به دنبال خواهد داشت.

عطوفی با ابراز تأسف از اینکه تا به امروز توفیق قابل توجهی در خصوص اینکه بتوانیم خانواده‌ها را با ابعاد مختلف قرآن آشنا کرده و گامی بلند در راستای رسیدن به جامعه قرآنی برداریم، به دست نیاورده‌ایم، تصریح کرد: این در حالی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تقویت فعالیت‌های قرآنی در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه سوق مردم به سمت فضای مجازی و پرداختن به آموزش‌های بصری نیز می‌تواند دلیل دیگری در خصوص توفیق نیافتن این موضوع باشد، خاطرنشان کرد: هر چند معتقدیم برگزاری برنامه «محفل» طی دو سال اخیر توانسته است این فاصله را جبران کند.

عطوفی با تاکید بر اینکه امروز باید در مسیر ذائقه مردم نیز حرکت کنیم، اضافه کرد: در همین راستا باید تولید محتوای خوبی در فضای مجازی در حوزه قرآنی داشته باشیم؛ چرا که معتقدیم ما نیز می‌توانیم با رنگ و لعاب بخشیدن به تولیدات محتوا در این راه گام‌های مؤثری برداریم، هر چند در این راه نسبت به آنچه که دشمن در فضای مجازی تلاش می‌کند، کم‌کارتر هستیم.

تلاش کردیم ارتباط تنگاتنگی با قرآن‌آموزان داشته باشیم

وی با یادآوری اینکه تا به امروز تلاش کردیم ارتباط تنگاتنگی با قرآن‌آموزان داشته باشیم، عنوان کرد: باید ارتباط با جامعه را گسترش داده و نباید اجازه دهیم نهی از منکر و امر به معروف، ما را از مردم دور کند.

این فعال قرآنی با اشاره به اینکه بارها در قرآن آمده است که این موضوع قبل از وحدت آمده و زمینه اتحاد و وحدت را فراهم می‌کند، یادآور شد: اما چون روش این کار را بلند نیستیم باعث دوری از مردم می‌شود که برای این کار باید با فرهنگ قرآنی آشنا باشیم که در این صورت نیازی به امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ چرا که با آیه‌های قرآنی با مردم صحبت می‌کنیم، به همین خاطر مردم را باید با فرهنگ قرآنی آشنا کنیم.