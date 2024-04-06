به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد از حادثه ترافیکی در ایستگاه راه آهن کلانشهر اراک خبر داد و گفت: یک دستگاه لوکوموتیو و واگن قطار در ایستگاه راه آهن اراک برخورد کردند.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۷:۱۱ دقیقه روز گذشته به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و پس از رسیدن کارشناسان اورژانس و بررسی صحنه حادثه مشخص شد سه نفر مصدوم شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات تخصصی فوریت‌های پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

وی گفت: هر سه مصدوم این حادثه به صورت سرپایی تحت معاینه قرار گرفته و با حال عمومی مناسب مرخص شدند.