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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۰

رییس اورژانس مرکزی خبر داد؛

حادثه ترافیکی در ایستگاه راه آهن کلانشهر اراک

حادثه ترافیکی در ایستگاه راه آهن کلانشهر اراک

اراک- رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از برخورد یک دستگاه لوکوموتیو و واگن قطار در ایستگاه راه آهن اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد از حادثه ترافیکی در ایستگاه راه آهن کلانشهر اراک خبر داد و گفت: یک دستگاه لوکوموتیو و واگن قطار در ایستگاه راه آهن اراک برخورد کردند.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۷:۱۱ دقیقه روز گذشته به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و پس از رسیدن کارشناسان اورژانس و بررسی صحنه حادثه مشخص شد سه نفر مصدوم شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات تخصصی فوریت‌های پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

وی گفت: هر سه مصدوم این حادثه به صورت سرپایی تحت معاینه قرار گرفته و با حال عمومی مناسب مرخص شدند.

کد مطلب 6071179

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