فینال فوتبال جام نوروز امروله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ مسابقات فوتبال جام نوروز امروله با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه برگزار شد، بعد از دو هفته رقابت جذاب تیم‌ها در زمین خاکی روستای امروله در نهایت ۲ تیم دالکورد امروله و یونا به دیدار پایانی راه پیدا کردند که تیم یونا با نتیجه ۴ بر ۲ حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در این رقابت‌ها؛ دالکورد امروله به مقام دوم رسید و تیم شاهین بیجار مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که فرماندار سنندج، مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده استان کردستان و بخشدار حسین آباد حضور داشتند ضمن اهدا جوایز تیم‌های اول تا سوم برنامه‌های مختلفی از جمله دف نوازی، شعر خوانی و مسابقه طناب کشی نیز اجرا شد.

جام فوتبال امروله با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان، بخشداری حسین آباد، هیأت ورزش روستایی شهرستان سنندج، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای امروله و بخصوص جوانان این روستا برگزار شد.