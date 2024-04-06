به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود صمدپور با اشاره به افزایش دما و مساعد شدن شرایط جوی در اغلب شهرستان‌های استان مبارزه با سن غلات آغاز شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی به اوج خود برسد اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بدون وقفه حتی در روزهای تعطیل پایش و رصد اراضی زراعی استان به منظور مبارزه علیه سن غلات با جدیت پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه در بازدیدهای به عمل آمده، ریزش‌های اولیه از شهرستان نهاوند، اسدآباد و تویسرکان بوده است تصریح کرد: از هفته دوم فروردین در شهرستان‌های نهاوند و اسدآباد ریزش‌ها کامل شده و به نرم رسیده به طوری که کشاورزان شروع به مبارزه کردند.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: حدوداً ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی از ابتدای سال مورد پایش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ هزار هکتار از اراضی گندم آبی و دیم در استان سمپاشی شده است افزود: بیش از ۷۰ گروه کار سمپاشی علیه سن مادر در سطح استان را بر عهده دارند.

صمدپور همچنین تاکید کرد: توأمان در سطح ۲۵ هزار هکتار از مزارع علیه علف‌های هرز عملیات کنترل انجام شده است.

وی در پایان اضافه کرد: طبق پیش‌بینی‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی تحت مبارزه با سن غلات قرار می‌گیرد.