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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۵

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی همدان خبر داد؛

پیش‌بینی مبارزه با سن غلات در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان همدان

پیش‌بینی مبارزه با سن غلات در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان همدان

همدان-سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: طبق پیش‌بینی‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی تحت مبارزه با سن غلات قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود صمدپور با اشاره به افزایش دما و مساعد شدن شرایط جوی در اغلب شهرستان‌های استان مبارزه با سن غلات آغاز شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی به اوج خود برسد اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بدون وقفه حتی در روزهای تعطیل پایش و رصد اراضی زراعی استان به منظور مبارزه علیه سن غلات با جدیت پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه در بازدیدهای به عمل آمده، ریزش‌های اولیه از شهرستان نهاوند، اسدآباد و تویسرکان بوده است تصریح کرد: از هفته دوم فروردین در شهرستان‌های نهاوند و اسدآباد ریزش‌ها کامل شده و به نرم رسیده به طوری که کشاورزان شروع به مبارزه کردند.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: حدوداً ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی از ابتدای سال مورد پایش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ هزار هکتار از اراضی گندم آبی و دیم در استان سمپاشی شده است افزود: بیش از ۷۰ گروه کار سمپاشی علیه سن مادر در سطح استان را بر عهده دارند.

صمدپور همچنین تاکید کرد: توأمان در سطح ۲۵ هزار هکتار از مزارع علیه علف‌های هرز عملیات کنترل انجام شده است.

وی در پایان اضافه کرد: طبق پیش‌بینی‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی تحت مبارزه با سن غلات قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6071194

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      زنگ زرد گندم، بیماری قارچی بوده و نقش خود را بر روی سنبله و برگ گندم ایفا می‌کند و موجب می‌شود تا گیاه نتواند فتوسنتز کند که این امر سبب کاهش تولید غذا در دانه می‌شود.

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