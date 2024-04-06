  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۸

مدیر جهاد کشاورزی گتوند خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت ۴۰ هزار تن گندم از مزارع گتوند

پیش‌بینی برداشت ۴۰ هزار تن گندم از مزارع گتوند

گتوند- مدیر جهاد کشاورزی گتوند گفت: پیش بینی شده در سال‌جاری ۴۰ هزار تن گندم از گندمزارهای این شهرستان برداشت بشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مریدی پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگویی بیان کرد: موارد مهم در فصل کاشت و داشت گندم توسط کارشناسان مربوطه به کشاورزان آموزش داده شد و کارشناسان تا پایان برداشت به طور مستمر از مزارع گتوند بازدید خواهند داشت.

وی زمان آغاز برداشت گندم را اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: پیش بینی شده در سال‌جاری ۴۰ هزار تن گندم از گندمزارهای شهرستان گتوند برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی گتوند ادامه داد: در فصل برداشت گندم ۱۰۰ کمباین بومی و مهاجر از استان‌های همجوار برای برداشت محصولات وارد گتوند می‌شوند.

مریدی تصریح کرد: همچنین سه مرکز خرید در سطح شهرستان گتوند محصول گندم را از کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری می‌کنند.

کد مطلب 6071202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها