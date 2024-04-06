به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مریدی پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگویی بیان کرد: موارد مهم در فصل کاشت و داشت گندم توسط کارشناسان مربوطه به کشاورزان آموزش داده شد و کارشناسان تا پایان برداشت به طور مستمر از مزارع گتوند بازدید خواهند داشت.

وی زمان آغاز برداشت گندم را اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: پیش بینی شده در سال‌جاری ۴۰ هزار تن گندم از گندمزارهای شهرستان گتوند برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی گتوند ادامه داد: در فصل برداشت گندم ۱۰۰ کمباین بومی و مهاجر از استان‌های همجوار برای برداشت محصولات وارد گتوند می‌شوند.

مریدی تصریح کرد: همچنین سه مرکز خرید در سطح شهرستان گتوند محصول گندم را از کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری می‌کنند.