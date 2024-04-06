دانشگاه آزاد با کار خستگی ناپذیر در راستای شعار سال گام بر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم دبیرکل هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم دیدار نوروزی رییس دانشگاه آزاد با کارکنان این دانشگاه که صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد، پیام علی‌اکبر ولایتی رییس هیئت امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی را قرائت کرد.

در متن این پیام آمده است:

باسمه تعالی

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، اساتید ارجمند، مدیران، کارکنان و دانشجویان گرامی

سلام علیکم

در تقارن بهار جان‌ها، ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت که یادآور آفرینش الهی و رستاخیز برای مومنان و اهل معرفت است، خداوند سبحان را حمد و سپاس می گوییم.

سلام و صلوات ما بر پیامبر اکرم (ص) و خاندان پاکش (علیهم السلام) که آینه دار نور جمال حضرت حق ـ جل و علی ـ و معادن زلال معرفت او هستند.

اکنون که بر خوان گسترده ضیافت الهی میهمانیم و ان‌شاءالله مشرف به عنایت حضرت ولی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ هستیم، شایسته است از امام راحل (ره) و شهدای سربلند انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مقاومت، شهدای مظلوم غزه و سرداران شهید در حمله اخیر رژیم جنایتکار صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق یاد کنیم و ضمن تجدید پیمان به ایشان در تداوم راه شریفشان، از آن ارواح پاک و پرفتوح طلب شفاعت و استعانت در محضر خداوند متعال نماییم.

سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که سرزمین برادران و خواهران مظلوم فلسطینی ما دستخوش ایلغار و تاخت و تاز بی‌محابا و خصمانه صهیونیست‌ها و حامیان بی شرم آنها به سرکردگی آمریکای جنایتکار است. هر روز هزاران زن و کودک بی‌پناه به دست این جنایتکاران به خاک و خون کشیده می‌شوند. امروزه عموم جهانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به اقدامات نفرت‌انگیز صهیونیسم معترض هستند. محکومیت اخیر رژیم صهیونیستی در شورای امنیت حکایتگر انزجار عمومی جهانیان از اقدامات این رژیم اشغالگر است و از معدود مواردی است که اقدامات صهیونیست‌های تجاوزگر در مجامع بین المللی محکوم شده است.

در این میان، ایرانیان که دل در گرو اسلام دارند با رهبری قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی توانسته‌اند پیشاپیش امت اسلامی گام‌های بلندی بردارند. مشارکت مردم شریف ایران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به رغم همه تبلیغات سهمگین دشمنان در مأیوس کردن آنان از شرکت در انتخابات، تجلی این اقتدار و وحدت ملی بود. روزه داری در ماه مبارک رمضان، حضور در مساجد و مشارکت گسترده در هیأت‌های مذهبی در شب‌های قدر و مراسم عزاداری شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) همزمان با گرامیداشت میراث فرهنگی و تمدنی ایرانیان، نوروز باستانی، نشانی دیگر در تعلق خاطر مردم بصیر و فهیم ایران به هویت یکپارچه اسلامی و ایرانی و تمسک به اهل بیت (علیهم السلام) است.

رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ در پیام نوروزی خود، شعارسال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» مقرر فرمودند و برنامه‌ریزان و صاحب نظران را به مداقه و فعالیت در پیشبرد این شعار فرا خوانده‌اند. جهش تولید نیازمند بستر علمی و فناورانه است که نهاد دانشگاه با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند در تحقق این مهم مشارکت مؤثر داشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی که از سرمایه‌های بی بدیل انقلاب اسلامی است با حسن تدبیر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طهرانچی و تلاش قابل تقدیر یکایک شما عزیزان هرچند در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در ارتقای علمی و تعمیق اعتماد و افزایش مقبولیت اجتماعی برداشته است؛ اما تا رسیدن به قله مطلوب فاصله دارد که باید با صبر و متانت و تلاش علمی و آگاهانه این مسیر را طی کند.

برادران وخواهران گرامی؛

مردم ایران و جهان اسلام انتظار دارند همانگونه که مجاهدین فی سبیل الله برای اعتلای کلمه حق در اقصای عالم، جان بر کف ایستاده‌اند و هر روز گام‌های بلندی در جهت تسخیر سنگرهای غارتگران دژخیم صفت بین‌المللی که در رأس آنها آمریکا است، بر می‌دارند، اصحاب علم و معرفت هم دوشادوش مجاهدان راه خدا با ابزار دانش و فناوری به پیکار خصم بشتابند و تحقق وعده الهی در رفع ظلم و استیلای کلمه حق را شاهد باشند. امید دوستان ما در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی این است که این دانشگاه در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به مردم شریف ایران و مسلمانان جهان پیشگام باشد.

اینجانب ضمن تأکید بر اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و استمرار برنامه‌های نوآورانه و اثربخش آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناورانه دانشگاه، مدیران و برنامه‌ریزان دانشگاه را در ایفای سهم و نقش خود در تحقق شعار سال به اندیشه‌ورزی و کار خستگی ناپذیر دعوت می‌کنم و برای مدیران خدوم، اساتید دانشمند و فرهیخته، کارکنان زحمتکش و دانشجویان ساعی این دانشگاه توفیق روزافزون در پناه حضرت حق و عنایات ائمه معصوم (علیهم السلام) به ویژه حضرت ولی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ را خواستارم.