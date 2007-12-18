برآیند وحدت حوزه و دانشگاه توسعه کشور است

به گزارش خبرنگارمهر در قم، حجت‌الاسلام عسگر دیرباز بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن روز ‏وحدت حوزه و دانشگاه گفت: منظور امام خمینی(ره) از مطرح کردن وحدت حوزه و دانشگاه، همان وحدت اجتماعی، سیاسی، آرمانی و ‏فرهنگی بین این دو نهاد است.‏



وی افزود: حوزه و دانشگاه اهداف مشترکی دارند بنابراین برای دست‌یابی به آرمان و چشم‌ انداز ترسیم شده خود نیاز به تعامل و وحدت ‏دارند.‏



عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: هر چه همکاری و وحدت بین حوزه و دانشگاه بیشتر شود، عموم جامعه به لحاظ بهداشت ‏روانی و معنویت‌ گرایی در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت.‏



وی با اشاره به برخی آسیب‌ ها و چالش‌های فرا روی وحدت حوزه و دانشگاه، رقابت شغلی با یکدیگر را یکی از این موارد برشمرد و ‏افزود: اگر برای عهده ‌دارشدن یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی، شرایط یکسانی بین یک فرد دانشگاهی با حوزوی حاکم باشد، چنانچه ‏فرد حوزوی منصب را به شخص دانشگاهی پیشنهاد کند، این مسئله احساس رقابت را از بین می‌برد.‏



دیرباز ادامه داد: مطرح کردن این مسئله بدان معنا نیست که روحانیت از کلیه منصب‌ها کناره ‌گیری کند بلکه منظور این است که رویکرد ‏عمومی حوزویان به منصب‌های اجتماعی و سیاسی که غیر حوزویان می‌توانند آنها را در شرایط یکسان عهده ‌دار باشند، رویکردی توام با ‏عقب ‌نشینی باشد.‏



عضو هیئت علمی دانشگاه قم از دیگر آسیب‌های وحدت حوزه و دانشگاه را دنیازدگی عنوان کرد و افزود: گرایش به دنیا برای ‏دانشگاهیان می‌ تواند آفت بیشتری در بر داشته باشد.‏



وی تصریح کرد: اگر دانشگاهیان در عمل احساس کنند که روحانیون به دنیا گرایش کمی دارند این مسئله موجب رشد تهذیب نفس و ‏گرایش به معنویات در جامعه به ویژه برای قشر دانشگاهی می‌شود.‏



حجت ‌الاسلام دیرباز با اشاره به اینکه حوزویان و دانشگاهیان باید در فرایند توسعه ‌ای احساس نیاز شدیدی به یکدیگر داشته باشند، ‏یادآور شد: هر چقدر این احساس عالمانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد، سنگ ‌بنای وحدت پایه ‌ریزی می‌شود.

وی افزود: دانشگاه باید در بحث تبیین‌های فلسفی و دینی تعامل مثبتی با حوزه داشته باشد و حوزویان نیز در این تعامل، علاقه ‏خودشان را نسبت به دانشگاهیان ابراز کنند.‏



عضو هیئت علمی دانشگاه قم توجه و عمل به سیاست‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب را عامل مهمی برای رفع چالشهای احتمالی ‏وحدت حوزه و دانشگاه برشمرد و گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب افزایش وحدت بین حوزه و دانشگاه است.‏