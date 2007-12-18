برآیند وحدت حوزه و دانشگاه توسعه کشور است

به گزارش خبرنگارمهر در قم، حجتالاسلام عسگر دیرباز بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: منظور امام خمینی(ره) از مطرح کردن وحدت حوزه و دانشگاه، همان وحدت اجتماعی، سیاسی، آرمانی و فرهنگی بین این دو نهاد است.
وی افزود: حوزه و دانشگاه اهداف مشترکی دارند بنابراین برای دستیابی به آرمان و چشم انداز ترسیم شده خود نیاز به تعامل و وحدت دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: هر چه همکاری و وحدت بین حوزه و دانشگاه بیشتر شود، عموم جامعه به لحاظ بهداشت روانی و معنویت گرایی در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به برخی آسیب ها و چالشهای فرا روی وحدت حوزه و دانشگاه، رقابت شغلی با یکدیگر را یکی از این موارد برشمرد و افزود: اگر برای عهده دارشدن یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی، شرایط یکسانی بین یک فرد دانشگاهی با حوزوی حاکم باشد، چنانچه فرد حوزوی منصب را به شخص دانشگاهی پیشنهاد کند، این مسئله احساس رقابت را از بین میبرد.
دیرباز ادامه داد: مطرح کردن این مسئله بدان معنا نیست که روحانیت از کلیه منصبها کناره گیری کند بلکه منظور این است که رویکرد عمومی حوزویان به منصبهای اجتماعی و سیاسی که غیر حوزویان میتوانند آنها را در شرایط یکسان عهده دار باشند، رویکردی توام با عقب نشینی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم از دیگر آسیبهای وحدت حوزه و دانشگاه را دنیازدگی عنوان کرد و افزود: گرایش به دنیا برای دانشگاهیان می تواند آفت بیشتری در بر داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر دانشگاهیان در عمل احساس کنند که روحانیون به دنیا گرایش کمی دارند این مسئله موجب رشد تهذیب نفس و گرایش به معنویات در جامعه به ویژه برای قشر دانشگاهی میشود.
حجت الاسلام دیرباز با اشاره به اینکه حوزویان و دانشگاهیان باید در فرایند توسعه ای احساس نیاز شدیدی به یکدیگر داشته باشند، یادآور شد: هر چقدر این احساس عالمانهتر و واقعبینانهتر باشد، سنگ بنای وحدت پایه ریزی میشود.
وی افزود: دانشگاه باید در بحث تبیینهای فلسفی و دینی تعامل مثبتی با حوزه داشته باشد و حوزویان نیز در این تعامل، علاقه خودشان را نسبت به دانشگاهیان ابراز کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم توجه و عمل به سیاستها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب را عامل مهمی برای رفع چالشهای احتمالی وحدت حوزه و دانشگاه برشمرد و گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب افزایش وحدت بین حوزه و دانشگاه است.
