به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام روز شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در نشست شورای تامین مسکن استان ضمن گرامی‌داشت سال‌روز تصویب تشکیل استان ایلام به عنوان یک استان مستقل در کشور، گفت: امیدواریم شاهد رشد و پیشرفت استان در همه حوزه‌ها باشیم.

وی با بیان این‌که دولت مکلف به آماده‌سازی زیرساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن است، افزود: نباید برای اموراتی نظیر ایجاد راه مواصلاتی، انشعاب آب، برق و گاز مبلغی از مصرف‌کننده و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن دریافت شود.

وی ادامه داد: شبکه آب‌رسانی، شبکه فاضلاب و برق‌رسانی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن منطقه ماهور ۱ و ۲ شهر ایلام تا پایان خردادماه برابر زمان‌بندی و بنا بر قول مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط تکمیل می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام بیان داشت: بنیاد مسکن استان به عنوان کارگزار طرح‌های نهضت ملی مسکن در این حوزه بسیار خوب عمل کرده است که این روند باید استمرار داشته باشد.

استاندار ایلام با قدردانی از مدیرکل بنیاد مسکن و فرماندار ایلام، گفت: در مقایسه با قبل، پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان به ویژه شهر ایلام شتاب گرفته است.

بهرام‌نیا یادآورشد: امروز در این نشست با حضور فرمانداران به صورت وبیناری در نشست با اعضای شورای تامین مسکن، موانع طرح تولید مسکن در سراسر استان بررسی شد که پس از آن ضرورت دارد فرمانداران با جدیت بیشتری طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها را پیگیری کنند.

استاندار ایلام با قدردانی از تلاش و همکاری مدیران متولی حوزه ساخت و ساز و اعضای شورای تامین مسکن استان، گفت: از هم‌افزایی و همکاری اعضای شورای تامین مسکن استان قدردانی می‌شود و امیدوارم در سال جدید با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» شاهد جهش در بخش تولید مسکن باشیم.

استاندار ایلام در ادامه با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در روز قدس برگرفته از شعور و معرفت مردم و وجدان‌های بیدار آن‌ها بود. روز قدس اقدام بسیار هوشمندانه‌ای بود که توسط امام‌خمینی (ره) برای وحدت مسلمین جهان رقم خورد.

وی اضافه کرد: امام‌خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس برای وحدت مسلمین و حمایت از مردم و سرزمین فلسطین که توسط رژیم جعلی اسرائیل غصب شده، نامگذاری کرد.

بهرام‌نیا بیان داشت: امیدواریم همه ما در خط و راهبرد مقام معظم‌رهبری حرکت کنیم.