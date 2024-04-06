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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۷

سوال مسابقه روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

سوال مسابقه روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

رشت- بیست و ششمین سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» مربوط به آیه ۱۹ سوره مبارکه ق است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در روز بیست و ششم ماه رمضان این است که آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» به کدام گزینه اشاره دارد:

با توجه به آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» انسان از چه چیزی فراری است؟

۱. بی‌عدالتی و تبعیض

۲. جهاد در راه خدا

۳. مرگ

۴. سختی‌ها و مشکلات زندگی

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

سوال مسابقه روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خانم‌ها «زهرا کریمی» و «ربابه درویش زاد» از بندرانزلی می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.

کد مطلب 6071284

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