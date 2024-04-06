به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در روز بیست و ششم ماه رمضان این است که آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» به کدام گزینه اشاره دارد:

با توجه به آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» انسان از چه چیزی فراری است؟

۱. بی‌عدالتی و تبعیض

۲. جهاد در راه خدا

۳. مرگ

۴. سختی‌ها و مشکلات زندگی

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خانم‌ها «زهرا کریمی» و «ربابه درویش زاد» از بندرانزلی می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.