به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیهها» در روز بیست و ششم ماه رمضان این است که آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» به کدام گزینه اشاره دارد:
با توجه به آیه ۱۹ سوره مبارکه «ق» انسان از چه چیزی فراری است؟
۱. بیعدالتی و تبعیض
۲. جهاد در راه خدا
۳. مرگ
۴. سختیها و مشکلات زندگی
علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.
برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خانمها «زهرا کریمی» و «ربابه درویش زاد» از بندرانزلی میباشند.
برندگان این مسابقه هدایای خود را میتوانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.
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