" جوليان شنابل " فيلم " زنگ الهي و پروانه "را كليد مي زند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي جديدترين اثراين كارگردان تازه كاراقتباسي اززندگي " ژان دامينيك بابي"است .

اين شخصيت درپي يك حمله مغزي كنترل نيمي ازبدنش را ازدست داد وسمت چپ بدنش فلج شد با اين وجود تنها چشم چپش بينايي داشت.اوازاين چشم براي ثبت خاطراتش سود جست وزندگي نامه اش را به رشته تحريردرآورد و دوسال پس از انتشاركتابش درگذشت.

شنيده ها حاكي ازاين است كه "جاني دپ "، هنرپيشه نامي فيلمهاي " دزدان دريايي كارائيب : نفرين مرواريد سياه " و" اسليپي هالو" درحال مذاكره براي حضوردراين پروژه است وبه احتمال بسيارزياد ايفاي نقش كاراكترمحوري اين اثررا برعهده مي گيرد.