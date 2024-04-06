به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کشمند ظهر شنبه در جلسه تبیین شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است.
وی افزود: در تمام مکاتب توسعه محور جهان امروز، مردم یک ملت عنصر اصلی و محوری توسعه محسوب میشوند چرا که توسعه واقعی زمانی اتفاق میافتد که تودههای مردم خود را در این فرایند سهیم و مسؤول بدانند.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که انگیزه و اراده جمعی مردم شکل بگیرد، یک نیروی خروشان و اثرگذار شکل میگیرد که میتواند بر هر مانع و مشکلی غلبه نماید.
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: حضور گسترده مردم باعث هم افزایی نیروها و تجمیع همه ظرفیتها میشود وتجربیات جهانی گواهی میدهد که اقتصاد توسعه یافته محصول هم افزایی دولت و ملت است و در این مسیر هیچ دولتی بدون همکاری و هم افزایی با مردم امکان و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد.
حجتالاسلام کشنده خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی به شمار میرود از این رو باید از ظرفیت مردمی برای تحقق شعار سال گام برداریم.
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