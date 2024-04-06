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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۱

مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان:

اقتصاد توسعه یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت است

اقتصاد توسعه یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت است

سنندج_ مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادکشاورزی کردستان گفت: اقتصاد توسعه یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت است و هیچ دولتی بدون همکاری مردم فرصت تبدیل شدن به قدرت اقتصادی برتر را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کشمند ظهر شنبه در جلسه تبیین شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است.

وی افزود: در تمام مکاتب توسعه محور جهان امروز، مردم یک ملت عنصر اصلی و محوری توسعه محسوب می‌شوند چرا که توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که توده‌های مردم خود را در این فرایند سهیم و مسؤول بدانند.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که انگیزه و اراده جمعی مردم شکل بگیرد، یک نیروی خروشان و اثرگذار شکل می‌گیرد که می‌تواند بر هر مانع و مشکلی غلبه نماید.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: حضور گسترده مردم باعث هم افزایی نیروها و تجمیع همه ظرفیت‌ها می‌شود وتجربیات جهانی گواهی می‌دهد که اقتصاد توسعه یافته محصول هم افزایی دولت و ملت است و در این مسیر هیچ دولتی بدون همکاری و هم افزایی با مردم امکان و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد.

حجت‌الاسلام کشنده خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی به شمار می‌رود از این رو باید از ظرفیت مردمی برای تحقق شعار سال گام برداریم.

کد مطلب 6071381

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