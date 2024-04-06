به گزارش خبرنگار مهر، سوالات طرح زندگی با آیه‌ها در روز بیست وششم به شرح زیر است:

شعر ما زبالاییم و بالا می‌رویم اشاره به کدام بخش آیه (۳۵ سوره انبیاء) کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ دارد؟

۱- وَنَبْلُوکُم

۲- بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً

۳- وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

۴- کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

توجه؛ فقط عدد گزینه مورد نظر ارسال شود و از نوشتن مشخصات دیگر پرهیز شود / مشخصات برندگان از طریق تماس تلفنی دریافت می‌شود.

شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را به شماره ۳۰۰۰۱۴۵۷ ارسال کنید.

مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۱۴ روز بعد خواهد بود.

شما می‌توانید جهت آگاهی از نتیجه مسابقات، به سیمای مرکز ایلام و برنامه ماه نشان، و کانال رسانستان استان ایلام در پیام رسان های ایتا و روبیکا مراجعه بفرمایید.

به ۳ برنده خوش شانس امروز جایزه ۳ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت.