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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۰۱

فرماندار شفت خبر داد؛

احیای سنت «ایلجار» در لایروبی انهار شفت

احیای سنت «ایلجار» در لایروبی انهار شفت

شفت- فرماندار شفت از احیای سنت «ایلجار» در لایروبی انهار این شهرستان خبر داد و گفت: تسهیل در آبرسانی به شالیزارها و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی از اهداف این سنت است.

مهدی نقدی در حاشیه بازدید از پاکسازی انهارهای سنتی کشاورزی در روستای کمسار بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال لایروبی انهار درجه ۳ و ۴ پس از گذشت سال‌ها به صورت سنتی و با کمک مردمی که همان احیای سنت یاور دهی یا ایلجار است انجام می‌شود.

فرماندار شفت با اشاره به شعار سال و تاکید بر مشارکت مردم افزود: هدف از لایروبی انهار کشاورزی تسهیل در آبرسانی به شالیزارها و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه با کمبود آب، سنت ایلجار بسیار می‌تواند در جلوگیری از هدر رفت آب کمک کند، گفت: تاکنون از چندین روستای شهرستان شفت به صورت سنتی بیش از چندین کیلومتر را لایروبی کردند.

فرماندار شفت با تاکید بر اینکه سنت ایلجار اگر چه به ظاهر ساده نشان می‌دهد اما در عمل کار بزرگی است، اضافه کرد: با توجه به اینکه برنج به آب زیاد نیاز دارد تأثیرش در طول دوره کشت و کار این محصول مشخص می‌شود.

نقدی با بیان اینکه در بخش لایروبی مکانیزه نیز اقدامات خوبی در حال انجام است، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم و هم افزایی دستگاه‌ها سال زراعی خوب و پر محصولی را پشت سر بگذاریم.

احیای سنت «ایلجار» در لایروبی انهار شفت

گفتنی است، در یک اقدام جهادی فرماندار شفت با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و بیش از ۵۰ کشاورز به صورت نمادین شروع به ایلجار همان پاکسازی و لایروبی انهار سنتی درجه ۳ در روستای کمسار بزرگ انجام شد.

کد مطلب 6071485

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