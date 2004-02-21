قسمت دوم فيلم " جومانجي " درراه است

نمايي ازپوسترفيلم " جومانجي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثر" زاتورا" نام دارد ودنباله اي برمحصول پرفروش سال 1995 به شمارمي رود.

طرح ساخت قسمت دوم " جومانجي " ازسالها پيش مطرح شد اما ازآنجايي كه فيلمنامه مناسبي دردست نبود ، توليد اين اثربا مشكل مواجه شد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه فيلمنامه جديد توسط " ديويد كيوپ" به رشته تحريردرآمده است. اين شخصيت نامي تا به حال فيلمنامه آثاري چون " مرد عنكبوتي " و" ماموريت غيرممكن " راتظيم كرده است.

" زاتورا" كه براساس كتاب " كريس ون اسبورگ " جلو دوربين مي رود داستان بازي اي است كه ناگهان به طرز هراسناكي وجه واقعي به خود مي گيرد.