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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۰۸

پس از يك دهه وقفه

قسمت دوم فيلم " جومانجي " درراه است

قسمت دوم فيلم " جومانجي " درراه است

" جان فيوريو " قرارداد ساخت قسمت دوم فيلم " جومانجي " را امضا كرد.

نمايي ازپوسترفيلم " جومانجي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثر" زاتورا" نام دارد ودنباله اي برمحصول پرفروش سال 1995 به شمارمي رود.
 طرح ساخت قسمت دوم " جومانجي " ازسالها پيش مطرح شد اما ازآنجايي كه  فيلمنامه مناسبي دردست نبود ، توليد اين اثربا مشكل مواجه شد.
شنيده ها حاكي ازاين است كه فيلمنامه جديد توسط " ديويد كيوپ" به رشته تحريردرآمده است. اين شخصيت نامي تا به حال فيلمنامه آثاري  چون " مرد عنكبوتي " و" ماموريت غيرممكن " راتظيم كرده است.
" زاتورا" كه براساس كتاب " كريس ون اسبورگ " جلو دوربين مي رود داستان بازي اي  است كه ناگهان  به طرز هراسناكي وجه واقعي به خود مي گيرد.

کد مطلب 60715

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