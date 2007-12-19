مسئولان سایپا نتیجه برخورد سرد با بازیکنان تاثیر گذارشان را می گیرند

حمیدرضا رجبی درمورد قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا و شرایط سایپا برای شرکت در این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: سایپا در گروه خوبی قرار گرفته است زیرا مطرح ترین تیم حاضر در این گروه الوصل امارات است که فکر نمی کنم حریف قدرتمندی برای نماینده ایران محسوب شود.

وی با اشاره به این موضوع که گروه سایپا همانند گروه پاس در دوره سوم لیگ قهرمانان آسیاست، اضافه کرد: فکر می کنم آنها بتواند از این گروه صعود کنند ولی همه چیز به این بستگی دارد که این تیم 2، 3 بازیکن کمکی جذب کرده و تیم خود را تقویت کند.

هافبک پیشین تیم فوتبال سایپا تهران همچنین درمورد دلایل ضعف تیم سایپا در فصل جاری خاطرنشان کرد: همانطور که علی دایی گفت از دست دادن چند مهره اصلی و جذب نکردن بازیکن جدید و تاثیرگذار یکی از دلایل این ضعف است.

رجبی اضافه کرد: تیمی که قهرمان می شود باید ضمن حفظ نفرات اصلی و استخوانبدی خود، 4-5 بازیکن موثر را هم به خدمت بگیرد اما این اتفاق در تیم سایپا رخ نداد.

وی با بیان این مساله که تیم سایپا از یکسو مردان اصلی اش را از دست داد و در نقطه مقابل هم نتوانست بازیکن خوبی را جذب کند، در پایان گفت: مسئولان این تیم پس از قهرمانی فکر کردند همه چیز تمام شده است و با تعدادی از بازیکنان خود و مد نظر مربیان تا حدودی سرد برخورد کردند که این اشتباهات باعث شد آنها نتوانند در لیگ نتایج خوبی بگیرند.

هافبک این فصل تیم فوتبال مس کرمان درپایان گفت: امیدوارم این تیم در لیگ قهرمانان آسیا چهره متفاوتی را به نمایش گذاشته و به عنوان نماینده ایران در این مسابقات نتایج خوبی را بدست آورد.