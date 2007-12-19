اهدای جایزه برای یابندگان لاشه دلفین در سواحل جنوبی کشور

دکتر احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال انجام مراحل نهایی تحقیقات خود در خصوص علت مرگ دلفین ها هستیم و در آینده نزدیک طی گزارشی، اطلاعات بدست آمده را با دلایل علمی به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی افزود: یکی از مشکلات موجود در زمینه تحقیق بر روی پستانداران دریایی، عدم وجود اطلاعات کامل در خصوص آنها در ایران است و با این تحقیق، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر علاوه برتحقیق برروی علت مرگ دلفین ها، در حال جمع آوری اطلاعات جامع در خصوص دلفین های ایران ازجمله نحوه ورود آنها به دریای عمان، نحوه زندگی و خوراک دلفین ها،علل مرگ آنها و ... می باشد.

مدیر گروه زیست دریایی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر در خصوص علت عدم همکاری این دانشگاه در حل سریع این مشکل گفت: با توجه به آشنایی محققان این دانشگاه با محیط ، ما از بدو وقوع اولین حادثه مرگ دلفین ها طی نامه ای به سازمانهای مربوطه آمادگی خود را اعلام نمودیم و هنوز منتظر پاسخ این سازمانها هستیم.

وی افزود: در مرگ این دو گروه دلفین هنوز دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر دعوت به همکاری نشده است، اما با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقات گسترده ای از سوی دانشگاه در حال انجام است ومطمئن باشید در صورت به وقوع پیوستن هرگونه اتفاق ناگوار دیگر در این زمینه، ما آمادگی لازم برای شناسایی علل مرگ گروهی دلفینها را خواهیم داشت.

دکتر سواری اضافه کرد: وقوع مسایل اخیر و اختلافاتی که میان سازمانهای ذیربط برای یافتن متهم بوجود آمده است نقش بی بدیل دانشگاه ها را به عنوان یک گروه بی طرف برای یافتن سریع علل به وجود آمدن این حوادث مشخص می کند و مطمئناً در صورت تصویب طرحهای پیشنهادی دانشگاه و تامین بودجه مورد نظر آن، علت وقوع اینگونه وقایع سریعتر پیدا می شد.

وی اضافه کرد: به منظور تکمیل تحقیقات و آزمایشات خود در خصوص علل مرگ دلفین ها، لاشه آنها مورد نیاز است لذا از کلیه دوستداران حیوانات تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه لاشه دلفین، ضمن تماس با گروه زیست دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ما را با خبر نمایند و در این خصوص ما برای یابندگان هر لاشه دلفین به جهت تلاش آنها در رفع این ابهام، پاداشی را مدنظر قرار داده ایم.

دکتر سواری در خصوص اقدامات و برنامه های مدنظر دانشگاه در جهت کاهش این قبیل معضلات در کشور ، خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزاری همایشی در ارتباط با دلفینها و نحوه مرگ و میر آنها در 10 بهمن ماه است.