نغمه دل انگیز قرآن خوانی با سوال روز بیست و هفتم پویش زندگی با آیه‌ها در اردبیل طنین انداز است و حقیقت دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سوال مسابقه روز بیست و هفتم پویش قرآنی «زندگی با آیه ها» آمده است، کدام آیه پرده از حقیقت بازی گونه‌ دنیا برداشته است؟

۱) آیه ۴۱ سوره حج

۲) آیه ۶۲ سوره شعراء

۳) آیه ۲۰ سوره حدید

۴) آیه ۱۶۳ سوره انعام

شرکت کنندگان مومن و روزه دار اردبیلی می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

روزانه ۶ نفر برنده به قید قرعه انتخاب و طی مراسمی پس از ماه رمضان به هر نفر کارت هدیه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.