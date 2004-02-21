دكتر "محمد سرير": قدمت هزار ساله موسيقي ايران ،از بركت موسيقي مذهبي است

دكتر"محمد سرير"آهنگساز و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"،ضمن بيان اين مطلب افزود: در واقع آنچه كه ما از آن به عنوان موسيقي مذهبي ياد مي كنيم،موسيقي ايراني است كه در زمان هاي قبل به دليل ممنوعيت ها و محدوديت ها در قالب موسيقي مذهبي ارائه مي شده است. در واقع موسيقي سنتي در دل موسيقي مذهبي جاي گرفته بوده است.

وي در ادامه گفت: موسيقي رديف دستگاهي ما با تعزيه پيوند خورده است و نمي توان آنها را به طور مشخص از هم تفكيك كرد. در واقع موسيقي مذهبي در همان محدوده هاي موسيقي سنتي ايراني سير مي كند. تا سه دهه قبل كه دقيقا برهمين روال بوده است ، اما در دو دهه اخير تفكر به سمت موسيقي عربي بوده است. در حالي كه پيش از اين ما از موسيقي غير از موسيقي ايراني در تعزيه ها،تكايا، حتي ترتيل قرآن واذان استفاده نمي كرديم.اما در حال حاضر تمايل به موسيقي عربي بيشتراست،چون برخي بر اين انديشه اند كه اين موسيقي در اصل از عربستان آمده است و از اين رو جدي تر به موسيقي عربي نگاه مي كنند.

"سرير" افزود: درست است كه تعزيه و مراسم مشابه از تشيع آمده است،اما موسيقي آن جدا از قضاياي معمول عرب بوده است. اذان ما در گذشته بسيار ايراني تر بود و براي ما اذان عربي غير عادي محسوب مي شد،حتي تلاوت آيات نيز به سبك و سياق قاريان مصر نبود، اما در حال حاضر، بعضي ها فكر مي كنند، كه اصل موسيقي مذهبي در جاي ديگري ساخته و پرداخته شده است.

" سرير" در پايان روند موسيقي مذهبي را پس ازانقلاب اسلامي روبه رشد دانست و گفت: پيش از انقلاب ما اين شكل از موسيقي را كمتر اجرا مي كرديم، اما الان، براي آن بودجه اي خاص در نظر گرفته مي شود، در راديو، آهنگسازاني مخصوص اين موسيقي، قطعه مي سازند. در راديو قرآن، برنامه هايي كه براي موسيقي ساخته مي شود، بيشتر در همين قالب هستند و حتي ترانه هايي به زبان عربي ساخته مي شوند. تمام اين فعاليت ها انجام مي شود، اما بايد افراد متخصص وجه افتراق بين موسيقي عربي و موسيقي مذهبي را مشخص كنند.