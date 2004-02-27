آبادگران "پيمان خدمتگزاري به مردم" مي بندند

به گزارش خبرنگارسياسي خبرگزاري مهر اين ائتلاف كه از سال گذشته وهمزمان با انتخابات دوره دوم شوراهاي اسلامي شامل جمعي از متخصصين و اقتصاد دانان متهعد وارد عرصه رقابت شد ودر تهران توانست ضمن جلب آراي مردم با تغيير مديريت شهري تحولات ملموسي در روابط بين شهرداري وشهروندان ايجادكند، بنا دارد تا با مشخص شدن نتايج رسمي انتخابات باحضوردسته جمعي در مرقد بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) وهمچنين مزار پاك شهداي بزرگوار انقلاب وجنگ تحميلي ، براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر«خدمتگزاري بي منت به مردم» و همچنين ضرورت « ملموس وعيني شدن خدمات نظام براي مردم» پيمان ببندند .

اين گزارش مي افزايد آبادگران انقلاب اسلامي علاوه برمطالعات ، تجارب وپژوهشهاي موجود بر آن است تاهنگام خرداد ماه سال آينده بانگاهي كاملا محققانه به فرصتي كه براي خدمت به ملت شريف ايران نصيب آنها شده است وهمچنين ارزيابي دقيق وكارشناسي از شرايط موجود كشور وجامعه در عرصه هاي مختلف، برنامه اي جامع وكارامد رابراي استفاده از جايگاه موثرمجلس شوراي اسلامي جهت تسهيل در امور نظام ورضايتمندي مردم از دستگاههايي كه وظيفه خدمت به آنان را برعهده دارند، تدوين نمايد.

همچنين اعضاي شاخص اين تشكل انتخاباتي در اظهار نظرهاي مختلفي كه در گفتگو با خبرنگار مهر داشته اند اساس رفتار مجلس هفتم بادولت آقاي خاتمي را تعامل فراگيردر مسير بهبود عملكرد مجموعه دولت دانسته وتاكيد كردند كه ظرفيت مجلس شوراي اسلامي ،از جمله ظرفيتهاي قانونگذاري ونظارتي، بايد بدون توجه به ملاحظات جناحي در چارچوب عملكرد هر چه بهتر دولت دررفع مشكلات ونيازهاي جامعه وجلب هرچه بيشتراعتماد عمومي به مسوولين سامان يابد.