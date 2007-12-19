دانشگاه در پیرایش فرهنگی جامعه موفق عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار میرفیصل باقرزاده شب گذشته در یادواره شهدای دانشجوی استان زنجان در دانشگاه پیام نور شهر این شهر با تاکید بر این که دانشگاه در پیرایش فرهنگی جامعه دچار ابهام و تردید شده است و این امر باید اصلاح شود افزود: یکی از انتظارات شهدا از دانشگاه‌ ها، پیرایش چهره فرهنگی جامعه است.

وی ادامه داد: قرار گرفتن دانشگاه در متن حرکت جامعه دارای اثرات مطلوب و پربار برای نظام اسلامی و جامعه است.

باقرزاده، ورود عالمانه به‌ حوزه فرهنگ دفاع مقدس را سرآغاز ورود انسان را به وادی "عمل عاشقانه" دانست و گفت: انسان همواره نیازمند دو دستاورد عظیم "علم‌ و ذکر" جهت رهایی از "جهل و غفلت" است.

وی با تاکید بر اینکه اگر معرفت باشد انسان عاشقانه عمل می‌کند، متذکرشد: علمی نافع و سازنده خواهد بود که معرفت به دنبال داشته باشد و در دوران دفاع مقدس، رزمندگان اسلام به ‌این نقطه مهم رسیده بودند.

به گفته سردار باقرزاده علم تحصیلی و همراه با ظلمت بوده و اطمینان ‌بخش نیست و مانع از نفوذ محبت می شود اما معرفت حصولی بوده و محبت می‌آورد و انسان‌ها را عاشق می‌کند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تاکید بر این که دانشجویان در عرصه‌ پذیرش مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی هستند، بیان داشت: دوران دفاع مقدس محل آزمونی بزرگ و سرافرازانه برای دانشجویان مومن و متعهد بود که توانست دانشگاه را به رغم وجود برخی بدخواهان به محل تحصیل و تقویت روحیه شهادت طلبی تبدیل کرد.

سردار باقرزاده دانشگاه زمان دفاع مقدس را، عرصه تصمیم‌ گیری‌های بزرگ عنوان کرد و اظهار داشت: پرداختن به‌ موضوع دفاع مقدس در دانشگاه‌ها و محافل مختلف، به‌ خاطر این است که افراد مسئولیت‌ پذیر با پیشه‌ سازی تقوای الهی، نسبت به انجام تعهدات خود در مقابل جامعه و مردم بی‌ تفاوت نباشند.

وی گفت: دانشگاه امروز باید محلی برای جذب تجربیات دانشجویان رزمنده و شهید هشت سال دفاع مقدس و آمیخته با معنویت و فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

سردار باقرزاده روند کنونی ارزش گذاری به فرهنگ شهادت در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و با تاکید بر تقویت روز افزون این امر در سطح دانشگاه ها عنوان کرد: دانشجوی امروزی مشتاق آگاهی یافتن از گذشته پرافتخار کسانی است که در راه دفاع از ایران اسلامی علم را با معنویت و عمل آمیختند و در مسیر اعتلای ایران اسلامی در جبهه های جنگ حضور یافتند.

سردار باقرزاده همچنین با انتقاد از برخی موضع گیریهای ناجوانمردانه در خصوص دفاع مقدس یادآور شد: متاسفانه امروز عده‌ای ناجوانمردانه به‌ دفاع مقدس می‌تازند و مقدسات را زیر سئوال می‌برند و سعی در القا تفکرات منفی و نابخردانه خود به جامعه اسلامی هستند.

وی انکار واقعیت مقدس بودن هشت سال دفاع مقدس را امری مضمحل و منسخوخ شده دانست و افزود: اگر می‌گوییم "دفاع مقدس"، بواسطه انتصاب این حرکت الهی مردم به ‌خداست و هرچیزی که ‌انتصاب به‌ خدای متعال داشته باشد، مقدس است.

این سردار دوران دفاع مقدس گفت: پرداختن به ‌موضوع دفاع مقدس می‌تواند فرد یا افراد را در پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، یاری دهد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تاکید بر این که نگاه به ‌دفاع مقدس نباید احساسی، گذرا و موسمی باشد اظهار داشت: در مقوله فرهنگ دفاع مقدس و برپایی آیین های بزرگداشت این ایام، باید دید وسیعی داشت و به سالی یک بار، بسنده نکرد.

سردار باقرزاده یادآور شد: اگر می‌خواهیم از این خزینه‌ ارزشمند بهره کامل ببریم باید حرکت‌های خود را مستمر کنیم و برخوردی عالمانه و عاقلانه با آن داشته‌ باشیم.