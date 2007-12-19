تحقیق و تفحص مجلس از فعالیت 11 بانک

سید کاظم دلخوش در گفتگو با مهر در خصوص برگزاری جلسات هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای کشور که آخرین جلسه آن در هفته جاری برگزار شد، گفت: در حال حاضر جلسات تحقیق و تفحص از بانکها با تشکیل کمیته های پیگیری برای 11 بانک فعالیت می کند که تا کنون بیش از یک ماه آن نیز سپری شده است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای کشور اظهار داشت: کمیته های کاری شکل گرفته با برگزاری جلسات در مجلس و یا بانکهای مورد نظر به دنبال جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای کار هستند که بیشتر در زمینه های اجرائی، سیستم سنتی بانکداری و همچنین نحوه اجرای سیستم های پیشرفته است.

وی تصریح کرد: با این حال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام آمادگی کرده تا کسانی که بخواهند مواردی را مطرح کنند از طریق کمیته ها مسائل عنوان شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

دلخوش دیگر اهداف طراحان تحقیق و تفحص از بانکها را چگونگی اعمال سیاستهای پولی و مالی، شیوه عملکرد بانکها و وضعیت اداری و اجرائی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با توجه به گذشت 5/1 ماه از کار تحقیق و تفحص از بانکهای کشور در مهلت مقرر 6 ماهه نتیجه کار را به صحن علنی مجلس گزارش کنیم.