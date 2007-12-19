برگزاری آزمون ملی برای صدور مجوز اشتغال فارغ التحصیلان خارج از کشور

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آئین نامه جدید برگزاری آزمون عملی و تئوری جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور، آزمون به صورت یکپارچه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این آئین نامه از سال 2008 میلادی برای این دسته از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی اجرا می شود.

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای یکپارچه کردن آزمونهایی که برای این افراد برگزار می شود، در مرکز امور دانشجویی اقدام به طراحی یک آزمون ملی خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی برای کار در جامعه باید از توان علمی و عملی کاملی برخوردار باشند و با توجه به اهمیت این موضوع سعی می شود که مدارک تحصیلی این افراد به طور دقیق ارزشیابی شود تا اجازه کار و ادامه تحصیل این افراد با مشکل مواجه نشود.