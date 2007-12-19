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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

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برگزاری آزمون ملی برای صدور مجوز اشتغال فارغ التحصیلان خارج از کشور

برگزاری آزمون ملی برای صدور مجوز اشتغال فارغ التحصیلان خارج از کشور

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت از طراحی آزمون ملی برای فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در خارج از کشور جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی آنها در داخل خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آئین نامه جدید برگزاری آزمون عملی و تئوری جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور، آزمون به صورت یکپارچه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این آئین نامه از سال 2008 میلادی برای این دسته از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی اجرا می شود.

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای یکپارچه کردن آزمونهایی که برای این افراد برگزار می شود، در مرکز امور دانشجویی اقدام به طراحی یک آزمون ملی خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی برای کار در جامعه باید از توان علمی و عملی کاملی برخوردار باشند و با توجه به اهمیت این موضوع سعی می شود که مدارک تحصیلی این افراد به طور دقیق ارزشیابی شود تا اجازه کار و ادامه تحصیل این افراد با مشکل مواجه نشود.

کد مطلب 607248

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