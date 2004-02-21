بيانيه بنياد شهيد به مناسبت سالروز شهادت حجت الاسلام والمسلمين محلاتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" در فرازي از اين بيانيه آمده است: در اول اسفند سال 64 رژيم جنايتكار صدام در يك حمله وحشيانه به هواپيماي مسافري جمهوري اسلامي با به شهادت رساندن 50 تن از علما و شخصيت هاي مبارز و ياوران انقلاب اسلامي ؛ براي چندمين بار ثابت كرد كه از رويارويي مستقيم با رزمندگان اسلام عاجز است و بدينوسيله سعي داشت براي نجات خود از گرداب هلاكت و شكست ، دست به چنين جنايت وحشيانه بزند.

حضرت امام (س) به مناسبت شهادت شهيد محلاتي چنين فرموده اند : " حجت الاسلام حاج شيخ فضل الله محلاتي شهيد عزيزي كه من و شما او را مي شناسيم كه عمر خود را در راه انقلاب صرف كرد و بايد گفت: يكي از چهره هاي درخشان انقلاب بود و در اين راه كه راه خداوند است تحمل سختي ها نمود و رنج ها كشيد و با قامت استوار ايستادگي كرد..."

در بخش پاياني اين بيانيه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ياد حماسه و فداكاري اين شهداي عزيز در راه انقلاب اسلامي را گرامي داشته است.