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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۵

بيانيه بنياد شهيد به مناسبت سالروز شهادت حجت الاسلام والمسلمين محلاتي

بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي ضمن گراميداشت سالروز شهادت حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ فضل الله محلاتي نماينده حضرت امام (س) در سپاه پاسداران و جمعي از ياوران انقلاب اسلامي ، از مقام شامخ آنان تجليل كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در فرازي از اين بيانيه  آمده است: در اول اسفند سال 64 رژيم جنايتكار صدام در يك حمله وحشيانه به هواپيماي مسافري  جمهوري اسلامي با به شهادت رساندن 50 تن از علما و شخصيت هاي مبارز و ياوران انقلاب اسلامي ؛ براي چندمين بار ثابت كرد كه از رويارويي مستقيم با رزمندگان اسلام عاجز است و بدينوسيله سعي داشت براي نجات خود از گرداب هلاكت و شكست ، دست به چنين جنايت وحشيانه بزند.
حضرت امام (س) به مناسبت شهادت شهيد محلاتي چنين فرموده اند : " حجت الاسلام حاج شيخ فضل الله محلاتي شهيد عزيزي كه من و شما او را مي شناسيم كه عمر خود را در راه انقلاب صرف كرد و بايد گفت: يكي از چهره هاي درخشان انقلاب بود و در اين راه كه راه خداوند است تحمل سختي ها نمود و رنج ها كشيد و با قامت استوار ايستادگي كرد..."
در بخش پاياني اين بيانيه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ياد حماسه و فداكاري اين شهداي عزيز در راه انقلاب اسلامي را گرامي داشته است.

 

 

کد مطلب 60727

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