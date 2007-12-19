تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با هشتم ذی الحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2007 میلادی.

- هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (تهران ساعت 16)

* پردیس متحد قزوین - پگاه ارومیه ( قزوین - ساعت 17)

* استقلال گنبد - استیل آذین تهران ( گنبد - ساعت 17)

* سایپا تهران - اتکا تهران ( تهران - ساعت 18)

* ارومدشت ارومیه - تربیت یزد (ارومیه - ساعت 18)

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری همدان (ماهشهر - ساعت 18)

- روز نخست از رقابت های هفته پایانی جام یوفا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه E :

* اف ث زوریخ سوئیس - بایرلورکوزن آلمان

* تولوز فرانسه - اسپارتاک مسکو روسیه

گروه F:

* بایرن مونیخ آلمان - آریس سالونیکی یونان

* براگا پرتغال - ستاره سرخ صربستان

گروه G:

* ختافه اسپانیا - اندرلشت بلژیک

* هاپوئل تل آویو - آلبورگ دانمارک

گروه H:

* گالاتاسرای ترکیه - اوستریا وین اتریش

* پانیونیوس یونان - بوردو فرانسه

- مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آلیکانته - رئال مادرید

* اسپانیول - لاکرونیا

* رئال یونیون - والنسیا

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* اودینزه - پالرمو

* تورینو - آ اس رم

* رجینا - اینترمیلان

* لاتزیو - ناپولی

* مسابقات فوتبال کایرین کاپ انگلستان امروز با برگزاری دیداری حساس بین تیم های چلسی و لیورپول زیر پیگیری می شود.

- دومین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز قزوین امروز با برگزاری دیدار های انفرادی پیگیری می شود.