تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با هشتم ذی الحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2007 میلادی.
- هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (تهران ساعت 16)
* پردیس متحد قزوین - پگاه ارومیه ( قزوین - ساعت 17)
* استقلال گنبد - استیل آذین تهران ( گنبد - ساعت 17)
* سایپا تهران - اتکا تهران ( تهران - ساعت 18)
* ارومدشت ارومیه - تربیت یزد (ارومیه - ساعت 18)
* پتروشیمی بندرامام - شهرداری همدان (ماهشهر - ساعت 18)
- روز نخست از رقابت های هفته پایانی جام یوفا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه E :
* اف ث زوریخ سوئیس - بایرلورکوزن آلمان
* تولوز فرانسه - اسپارتاک مسکو روسیه
گروه F:
* بایرن مونیخ آلمان - آریس سالونیکی یونان
* براگا پرتغال - ستاره سرخ صربستان
گروه G:
* ختافه اسپانیا - اندرلشت بلژیک
* هاپوئل تل آویو - آلبورگ دانمارک
گروه H:
* گالاتاسرای ترکیه - اوستریا وین اتریش
* پانیونیوس یونان - بوردو فرانسه
- مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آلیکانته - رئال مادرید
* اسپانیول - لاکرونیا
* رئال یونیون - والنسیا
- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اودینزه - پالرمو
* تورینو - آ اس رم
* رجینا - اینترمیلان
* لاتزیو - ناپولی
* مسابقات فوتبال کایرین کاپ انگلستان امروز با برگزاری دیداری حساس بین تیم های چلسی و لیورپول زیر پیگیری می شود.
- دومین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز قزوین امروز با برگزاری دیدار های انفرادی پیگیری می شود.
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