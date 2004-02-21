به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در ستاد انتخابات كشور، نتيجه شمارش آرا در تعدادي ديگر از حوزه هاي انتخابيه به اين شرح است:
137- در حوزه انتخابيه قوچان از تعداد 89303 آراي ماخوذه آقاي عباسعلي رستمي ثاني با كسب 22330 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
138- در حوزه انتخابيه قائم شهر، سواد كوه و جويبار از تعداد 189102 آراي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديدند و آقايان :
1- ولي رعيت با كسب 46887 راي
2- قربانعلي نعمت زاده قراخيلي با كسب 42795 راي
3-عزت الله اكبري تالار پشتي با كسب 35984 راي
4- سيد علي ادياني راد با كسب 32931 راي به مرحله دوم راه يافتند.
139- در حوزه رشت از تعداد 201832 آراي ماخوذه آقاي سيد مجتبي مودب پور با كسب 68321 راي حائز اكثريت آرا شد و خانم هاجر تحريري نيك صفت با كسب 32188 راي و آقايان رمضانعلي صادق زاده شيخان كفشه با كسب 22018 راي ، محمد علي سارنگ با كسب 21935 راي و جبار كوچكي نژاد ارم ساداتي با كسب 20728 راي براي انتخاب به نماينده به مرحله دوم راه يافتند.
از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شد :
نتايج انتخابات دربرخي ديگر از شهرهاي كشور(9)
بر اساس اطلاعيه ستاد انتخابات وزارت كشور شمارش آرا در حوزه هاي انتخاباتي چند شهر ديگر اعلام شد.
کد مطلب 60728
نظر شما