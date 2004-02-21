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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۲

از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شد :

نتايج انتخابات دربرخي ديگر از شهرهاي كشور(9)

بر اساس اطلاعيه ستاد انتخابات وزارت كشور شمارش آرا در حوزه هاي انتخاباتي چند شهر ديگر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در ستاد انتخابات كشور، نتيجه شمارش آرا در تعدادي ديگر از حوزه هاي انتخابيه به اين شرح است:
137- در حوزه انتخابيه قوچان از تعداد 89303 آراي ماخوذه آقاي عباسعلي رستمي ثاني با كسب 22330 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
138- در حوزه انتخابيه قائم شهر، سواد كوه و جويبار از تعداد 189102  آراي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديدند و آقايان :
1- ولي رعيت با كسب 46887 راي
2- قربانعلي نعمت زاده قراخيلي با كسب 42795 راي
3-عزت الله اكبري تالار پشتي با كسب 35984 راي
4- سيد علي ادياني راد با كسب 32931 راي به مرحله دوم راه يافتند.
139- در حوزه رشت از تعداد 201832 آراي ماخوذه آقاي سيد مجتبي مودب پور با كسب 68321 راي حائز اكثريت آرا شد و خانم هاجر تحريري نيك صفت با كسب 32188 راي و آقايان رمضانعلي صادق زاده شيخان كفشه با كسب 22018 راي ، محمد علي سارنگ با كسب  21935 راي و جبار كوچكي نژاد ارم ساداتي با كسب 20728 راي براي انتخاب به نماينده به مرحله دوم راه يافتند.
کد مطلب 60728

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