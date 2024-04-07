ستاد کنگره ۱۲ هزار شهید استان تهران در استانداری تشکیل شده است

سردار قربان‌محمد ولی‌زاده عصر یکشنبه در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه که در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شکل گیری ستاد کنگره ۱۲ هزار شهید شهرستان‌های استان در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: استاندار تهران به عنوان رئیس ستاد کنگره، کمیته‌های ۲۹ گانه را تشکیل داده است.

ولی زاده به تبیین و توجیه وظایف، تکالیف و فعالیت‌های اعضای کنگره اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران بیان کرد: مهم‌ترین هدف در برگزاری این کنگره حفظ و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال آن به نسل آینده و آیندگان است.

وی عنان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجلاسیه نهایی در حرم مطهر امام راحل در انتهای اردیبهشت برگزار خواهد شد و از همه مردم و خانواده معظم شهدا و جوانان شهرستان‌های استان تهران دعوت می‌کنیم در این اجلاس حضور پیدا کنند و با سبک و سیره و سلوک شهدا آشنا شوند.