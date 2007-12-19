آبرون مدال طلای دسته 77 کیلوگرم را برگردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی بزرگسالان در سالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه پیگیری شد که طی آن وزنه برداران دسته 69 و77 کیلوگرم همزمان راس ساعت 18:30 به وقت ایران با هم به رقابت پرداختند که این مسابقات با قهرمانی حسین آبرون به اتمام رسید.

تیم مناطق نفت خیزجنوب نماینده کشورمان در دسته 69 کیلوگرم وزنه برداری نداشت که طی آن حیات محمود وزنه بردار سوریه ای با مجموع 265 کیلوگرم قهرمان این دسته شد.

بنابراین گزارش، حسین آبرون وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم تیم مناطق نفت خیز توانست 3 مدال طلای دیگر را برای کشورمان بدست آورد.

نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

دسته 77 کیلوگرم:

1- حسین آبرون از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب یکضرب: 145 کیلوگرم، دوضرب: 179 کیلوگرم، مجموع 324 کیلوگرم

2- بستوف از ازبکستان یکضرب: 140 کیلوگرم، دوضرب: 178 کیلوگرم، مجموع 318 کیلوگرم

3- فاراس تی یو از سوریه یکضرب: 122 کیلوگرم، دوضرب: 162 کیلوگرم، مجموع 284 کیلوگرم.