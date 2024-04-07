برنامه های دهه کرامت تشریح شد/ ضرورت ترویج فرهنگ زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه کرامت بیان کرد: جشنهای دهه کرامت در قم با برنامههای برپایی شب و روز جشن میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز میشود.
وی افزود. نشست تولیتهای اعتاب مقدس جهان اسلام نیز در اواسط دهه کرامت و به میزبانی شهر مقدس قم برپا خواهد شد.
معاون فرهنگی حرم بانوی کرامتادامه داد: شعاری که برای دهه کرامت سال قبل در نظر گرفته شده «حضرت معصومه (س) بهترین دختر دنیا» بود که این شعار در راستای ارائه الگوی شایسته دختران برگزیده شد که البته این شعار نیازمند اقدامات عملی گسترده ای دارد.
وی گفت: برنامه اعزام کاروان سفیران کریمه امسال نیز خواهیم داشت و زنگ کرامت نیز در مدارس همزمان با روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها در مدارس نواخته میشود.
وی با بیان اینکه برنامههایی در رسانه ملی و فضای مجازی تدارک دیده شده افزود: ایستگاههای صلواتی و موکب هایی در راستای خدمات رسانی به زائران در اطراف حرم مطهر برپا میشود.
حجت الاسلام مشرف با بیان اینکه ترویج فرهنگ زیارت باید در دستور کار باشد گفت: رویدادهای هنری و فرهنگی مختلفی با محوریت شخصیت بانوی کرامت در نظر گرفته شده که در ایام کرامت برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری برخی از برنامههای فرهنگی در ایام دهه کرامت افزود: برگزاری محافل ادبی و شب شعر فاطمی، کرسی ملی تلاوت فاطمی، رونمایی از آثار و تولیدات فرهنگی، ادبی و هنری که در سطح استان و کشور اتفاق میافتد، برپایی نشستهای علمیپژوهشی با موضوع زیارت و شخصیت حضرت معصومه (س)، علی بن موسی (ع) و خاندان موسی بن جعفر (ع) و اجرای طرحهای زیارت به نیابت و زیارت اولیها در دهه کرامت امسال برگزار میشود.
معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت با تاکید بر هم افزایی دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در راستای برپایی برنامههای دهه کرامت گفت: جشن میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) باید به صورتی که شایسته مقام اهلبیت (ع) باشد رقم بخورد و این با حضور و همافزایی همه ظرفیتهای موجود رقم خواهد خورد.
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