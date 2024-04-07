ظرفیت های عظیم فرهنگ اهل بیت (ع) نباید مورد غفلت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر اجاق نژاد شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه کرامت گفت: باید از ظرفیت کسانی که در زمینه شناساندن فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تبحر دارند در طول سال برای تبیین ابعاد شخصیتی ائمه اطهار علیهم السلام استفاده شوند و از طریق برنامه‌های مختلف این الگوی های برتر را به جامعه شناسانده شوند.

وی گفت: در خارج از کشور شاهد هستیم افرادی که دارای ظرفیت‌های محدودی هستند را بزرگ نمایی می‌کنند و آنها را به جامعه می معرفی می‌کنند تا نگاه شأن به بیرون نباشد.

تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: باید ظرفیت عظیم سیره و شخصیت ائمه اطهار علیهم السلام را به عنوان الگو تبیین شوند و از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نباید غافل شویم.

حجت الاسلام اجاق نژاد گفت: یک گروه علمی باید پیشنهادها در این زمینه را بررسی کنند تا خروجی بهتری را شاهد باشیم.