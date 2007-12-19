12 باب کانون فرهنگی تربیتی جدید در مازندران احداث می شود

حسین گراییلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از مجموع 44 کانون فرهنگی تربیتی مازندران، 20 کانون تخریبی و 24 کانون دیگر نیاز به توسعه، تعمیر و تجهیز دارند.

وی از احداث یک باب کانون طرح ملی با اعتبار چهار میلیارد تومان در مازندران خبر داد و اظهار داشت: در مجموع احداث، تخریب، بازسازی، تجهیز و توسعه کانون های فرهنگی تربیتی مازندران 10میلیارد و 982 میلیون تومان در نظر گرفته شد که از این اعتبار چهار میلیارد تومان به تخریب و بازسازی کانون های موجود اختصاص دارد و اعتبار آن تا پایان برنامه چهارم توسعه و ابتدای برنامه پنجم اختصاص خواهد یافت.

گراییلی خاطرنشان کرد: سال آینده با هدف فضاسازی مناسب فضاهای اردویی، 900 میلیون تومان اعتبار برای توسعه، تجهیز و تعمیر اردوگاه های دانش آموزی مازندران اختصاص می یابد.

وی تعداد کانون های فرهنگی تربیتی کشور را هزار و 103 باب اعلام کرد و بیان داشت: تا پایان برنامه چهارم توسعه با احداث 329 کانون جدید، سهم هر شهرستان و منطقه حداقل دو کانون به تفکیک جنسیت خواهد بود.

مدیرکل امور اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 31 باب کانون طرح ملی در 31 استان کشور با اعتباری بالغ بر 124 میلیارد تومان احداث می شود، عنوان کرد: با احداث این کانون ها، مجموع کانون های طرح ملی به 57 باب می رسد.

وی با بیان اینکه هزار و 344 میلیارد تومان اعتبار برای احداث، تخریب و بازسازی کانون های منطقه ای و استانی و 106 میلیارد تومان برای توسعه، تعمیر و تجهیز کانون های موجود اختصاص می یابد افزود: تمامی کانون ها تا ابتدای برنامه پنجم توسعه به بهره برداری می رسد.

گراییلی تعداد اردوگاه های استانی را 263 اردوگاه و اردوگاه های ملی را چهار اردوگاه اعلام کرد و گفت: پنج اردوگاه کشوری جدید با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان در استان قم جهت استفاده دانش آموزان از فضای معنوی و ملکوتی حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، بوشهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر راهیان نور، گلستان جهت ارائه مهارت های آبی خاکی و دریایی برای دانش آموزان سمنان و گیلان احداث می شود.

وی از اعتبار 48 میلیارد تومانی برای احداث ، توسعه ، تعمیر و تجهیز اردوگاه های استانی و منطقه تا پایان برنامه چهارم توسعه در کشور خبر داد و گفت : از این اعتبار سهم تعمیر و تجهیز 21 میلیارد و 900 میلیون تومان است .

گراییلی خاطرنشان کرد: بر اساس توافق به عمل آمده بین وزارتخانه های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، منابع طبیعی استان ها و شهرستان ها باید برای احداث بوستان های دانش آموزی در هر شهرستان و منطقه 100 هکتار زمین مناسب در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند که این طرح با اعتباری بالغ بر 71 میلیارد تومان در برخی استانها آغاز شده است.

وی مجموع اعتبار مصوب در وزارت آموزش و پرورش برای احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای پرورشی کشور را هزار و 723 میلیارد و 585 میلیون تومان اعلام و عنوان کرد: از این اعتبار 289 میلیارد و 950 میلیون تومان در سال 87، 325 میلیارد و 150 میلیون تومان در سال 88 و هزار و 108 میلیارد و 485 میلیون تومان در ابتدای برنامه پنجم توسعه تخصیص می یابد و این اعتبار پس از تصویب معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری به استان ها ابلاغ می شود.