بحران مالی نماینده ایران در آسیا / هندبال کرمان ناامید از حضور

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای هندبال جام باشگاه های آسیا از روز دوم دی ماه به مدت 10 روز و با حضور 12 تیم در کویت برگزار می شود . دو تیم فولاد سپاهان اصفهان و شهرداری کرمان دارنده مقام اول و دوم رقابتهای لیگ برتر سال 85 به نمایندگی از کشورمان در این دیدارها شرکت می کنند. بعد از پایان یافتن هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تیم فولاد سپاهان صدر نشینی خود را حفظ کرد و تیم شهرداری کرمان نیز با یک رتبه صعود در جایگاه سوم ایستاد. دیدارهای لیگ بیستم هندبال کشور از روز جمعه هفته جاری به دلیل حضور این دو نماینده کشورمان در کویت یک ماه تعطیل شد.

تیم شهرداری کرمان که برای دومین بار در این مسابقات شرکت می کند در گروه دوم با تیمهای قدرتمندی چون القادسیه کویت قهرمان چهار دوره باشگاه های آسیا ، النصر امارات تیم دوم و سوم آسیا ، السد قطر، النجمه بحرین، الاجیش لبنان و الانور عربستان همگروه است. به گفته کارشناسان هندبال کشورمان تیم شهرداری کرمان در قرعه مرگ رقابتهای باشگاههای آسیا قرار گرفته و کار بسیار سختی را به نسبت تیم فولاد سپاهان اصفهان دارد.

این تیم در شرایطی که باید روز دوم دی ماه در این دیدارها شرکت کند هنوز به دنبال تامین هزینه های اعزام به کویت است. شهرداری چی های کرمان که تیم هندبال را 10 سال در این شهر رهبری کرده و یکی از قطب های هندبال باشگاه های کشور هستند، بعد از ناکامی از حل مشکلات شهرداری این شهر دست به دامان سازمان تربیت بدنی شدند .

مسئولین این تیم در حاشیه افتتاحیه یکی از اماکن ورزشی شهرشان با مهندس علی آبادی درباره مشکلات موجود تیم، نرفتن به مسابقات یا اردوی تدارکاتی خارج از کشور، پرداخت نشدن حق الزحمه دست اندرکاران وهزینه اعزام تیم به مسابقات کویت صحبت کردند و حتی رئیس سازمان به آنها در این باره قول مساعد داد اما با گذشت بیش از دو هفته از این مذاکره، از سوی معاون سازمان تربیت بدنی دست رد به سینه این تیم خورد تا امید این تیم برای رفتن به جام باشگاه های آسیا کاهش یابد.

سازمان به یک تیم شهرستانی توجهی ندارد



سید حمید حسینی سرپرست تیم هندبال شهرداری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: متاسفانه شهرداری کرمان امسال دچار بحران مالی شده و حتی نتوانسته حقوق پرسنل خود را بدهد. به دنبال این مشکلات تیم هندبال شهرداری کرمان نیز در آستانه حضور در رقابتهای جام باشگاه های آسیا دچار همین بحران شده و حتی هزینه اعزام تیم را هم ندارد.

وی با بیان اینکه خودم شخصا یک هفته در تهران به دنبال دریافت پاسخ سازمان برای کمک مالی به این تیم بودم گفت: بعد از این همه تلاش نامه ما به دفتر آقای هاشمی معاون سازمان رسید، اما جواب دادند که سازمان نمی تواند پول این سفر را بدهد . این جواب درشرایطی به تیم ما اعلام شد که سازمان به تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال کمک می کند، اما به یک تیم شهرستانی که نماینده رشته هندبال کشورمان است توجه ای ندارد.

حسینی تصریح کرد: تیم ما تمرینات خود را در کرمان دنبال می کند ولی روحیه کافی برای شرکت در این مسابقات ندارد. شاید مشکل تیم ما با حداکثر 50 میلیون تومان برای هزینه سفر و پرداخت بخشی از مطالبات حل شود ولی هنوز چنین کمکی را دریافت نکرده ایم. شرکت نکردن تیم ما در این مسابقات صورت خوشی ندارد و قطعا از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا جریمه می شویم . با این همه پیگیری که انجام داده ام امید ما به رفتن تیم تنها 5 درصد است. با این وجود امیدوارم که مسئولین ورزشی کشور و استان برای حل مشکل این تیم زودتر به فکر بیافتند.

وی خاطر نشان کرد: کار تیم ما به لحاظ حضور تیم های قدرتمند آسیا در گروه دوم بسیار سخت است . متاسفانه تیم های باشگاهی هندبال در آسیا سرمایه گذاری خوبی برای گرفتن نتیجه در چنین میادینی انجام می دهند. به طوریکه در همین مسابقات تمام تیم ها از سه بازیکن اروپایی و بهترین اردوها بهره می برند اما ما بضاعت مالی برای استخدام ورزشکاران خارجی و برگزاری اردوهای برون مرزی نداریم. برای همین هم دردو مرحله حضورمان در رقابتهای جام باشگاه های آسیا نتیجه خوبی را بدست نیاورده ایم.