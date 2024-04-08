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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲

در نوشهر برگزار شد؛

آیین سالگرد شهید صیاد شیرازی

آیین سالگرد شهید صیاد شیرازی

نوشهر- آیین گرامیداشت سالگرد شهادت امیر «صیاد شیرازی» با حضور امیران و فرماندهان دوران دفاع مقدس در نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر آریا شفقت رودسری فرمانده دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: شهدا سبب ادامه و رشد نهال انقلاب اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه شهدا برای عزت و افتخار انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند، افزود: امیدواریم دنباله روی واقعی شهدا و ایثارگران باشیم و در مسیر درست قدم برداریم.

وی اقتدار و پیشرفت نظام اسلامی را از مهمترین اهداف و برنامه‌ها بیان کرد.

این مراسم با حضور یادگاران و همرزمان سردار شهید صیاد شیرازی، دانشجویان و افسران نیروی دریایی و مردم شهید پرور نوشهر برگزار شد.

کد مطلب 6073113

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