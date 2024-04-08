به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی‌جلال صبح دوشنبه در محفل سراسری انس با قرآن دانش‌آموزی در مسجد جامع سنندج، اظهار کرد: این محفل معنوی توفیقی برای کسانی که در این مراسم شرکت کردند است، و به طور سراسری و با هدف گرامیداشت یاد شهدای غزه در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: حضور ما در این محفل منور برای ما برکت و ارزش و اعتبار معنوی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: قرآن برای اهل ایمان شفا و رحمت است و برای ظالمان درد و رنج بسیار است.

ناظمی‌جلال بیان کرد: قرآن نسخه شفا بخش برای مؤمنین است که اگر به آن عمل کنند در جامعه رستگار می‌شوند و آیات رحمت بخش الهی در جامعه موجب التیام همه امراض و دردهای جامعه و علاج رنج و مشقت است.

وی افزود: قرآن هم خود رحمت است و هم موجب برکت و رحمت الهی است که هر دو ارزنده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: فرق است بین شفا و رحمت، شفا برای تخلیه و تهی کردن از درون است و رذیلت‌های اخلاقی را از فرد دور می‌کند.

ناظمی‌جلال گفت: رحمت هم نوسازی و آراستن به فضائل اخلاقی است و اینکه چرا ظالم نتیجه معکوس می‌گیرد این است که خمیر مایه وجود ظالم به شکل دیگر است که اینچنین در مواجه با آیات الهی برخورد می‌کنند و سلامت‌شان بیشتر می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: به برکت ماه مبارک رمضان این محفل پرفضیلت دانش‌آموزان به طور سراسری برگزار شد و دانش‌آموزان در پویش ملی زندگی آیه‌ها توفیق شرکت داشتند.