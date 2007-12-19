به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وعیدی با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال 1996 با فضا سازی آمریکا و مشکوک اعلام کردن فعالیت های اتمی ایران زمینه توافقی با روسیه را در زمان کلینتون و یلتسین فراهم کردند.

معاون شورای عالی امنیت ملی افزود: براساس توافقنامه آمریکا و روسیه بنام توافقنامه گور چرنومردین درسال 1996 دو کشور توافق کردند از ادامه همکاری هسته ای روسیه و ایران درساخت نیروگاه بوشهر و تحویل سوخت جلوگیری شود.

وعیدی یادآورشد: پس از به قدرت رسیدن پوتین این توافقنامه کنار گذاشته شد و مبحث همکاری روسیه با ایران جدی شد.

وی که در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت اضافه کرد: تعویق تحویل سوخت با فضا سازی آمریکا مبنی بر قابل اعتماد نبودن برنامه های هسته ای ایران یکی از موج های اخیر عملیات روانی ضد ایران بود.

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تحویل نخستین محموله سوخت نیروگاه بوشهر دستاوردی بزرگ است، گفت: اهمیت این موضوع با توجه به فضاسازی امریکا بیشتر نمایان می شود.

وی افزود: تحویل سوخت به ایران به این معناست که ایران صلاحیت پیگیری فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را دارد، زمینه اعتماد به برنامه های صلح آمیز ایران فراهم شده است و این فعالیت ها حق ایران است.

جواد وعیدی گفت: راهبرد پایداری هوشمندانه یکی از رموز موفقیت است و این راهبرد به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران را به بهره برداری از انرژی صلح امیز هسته ای تسهیل کرد.

وی افزود: مراحل عادی شدن ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در مسیر اصلی قرار دارد و در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شرایطی ایجاد کردیم که آژانس به موضع حرفه ای ، بی طرفانه و قانونی خود نزدیک شود و به این ترتیب دسترسی به حقایق که ایران گفته بود تسهیل شد.

وعیدی با بیان اینکه حقانیت ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای ظهور و بروز یافت گفت: زمانی که آژانس اعلام می کند درباره فعالیت های گذشته ایران بیش از نیمی از ابهامات شامل موضوع پلوتونیوم ،سانتریفیوژهای (P1, P2 ) واورانیوم فلزی رفع شده است و در ارتباط با ادامه فعالیت های کنونی یعنی مجتمع غنی سازی نطنز با توجه به دستورالعمل های پادمانی هیچ نشانه ای بر انحراف فعالیت های ایران نداریم یعنی زمینه اعتماد به فعالیت های ما جلب شده است .

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه همه بویژه آمریکایی ها معتقدند کانون گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتراف به غیر واقعی بودن ادعای خطرناک بودن برنامه های هسته ای ایران است گفت: با این گزارش متحدان آمریکا و کشورهای دیگر مانند روسیه و چین می بینند آمریکا تا چه حد به جامعه بین المللی دروغ گفته است .

وی افزود: رویه ای که ایران پیگیری کرده و می کند مذاکره با همه طرف ها برای اعتماد سازی ،همکاری با آژانس و گسترش روابط با طرف های دیگر مانند روسیه و چین است.

وعیدی گفت: مجموعه اقدامات ایران شرایطی را بوجود آورد که راهبرد آمریکا در فضاسازی درباره خطرناک بودن برنامه هسته ای ایران، غیرقابل اعتماد بودن و منزوی کردن کشورمان فرو بریزد.

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه سیاست آمریکا درباره مسایل مختلف نشانگر رفتن آمریکا به حاشیه است گفت: این آمریکاست که باید ثابت کند که حرف هایی که می زند حقیقت دارد یا نه ،اعتماد دنیا را به حرف هایی که می زنند جلب کنند و خود را از این انزوا نجات دهد.

وی با بیان اینکه غربی ها ابتدا می گفتند شما حق داشتن نیروگاه اتمی را ندارید اضافه کرد: روسیه یکی از بزرگترین منابع گاز و نفت دنیا با توجه به اینکه تعدد منابع انرژی کلید توسعه پایدار در قرن کنونی است حرکت در مسیر فناوری اتمی و استفاده از این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: در بخش فناوری صلح آمیز هسته ای با توجه سند چشم انداز 20 ساله کشور در مسیر تجربه و مدل پذیرفته شده بین المللی پیش می رویم.

وی اضافه کرد: با توجه به محدود بودن منابع نفت و گاز (انرژی) استفاده از انرژی صلح امیز هسته ای منطقی و عقلانی است.

وعیدی با اشاره به هدفگذاری مجلس شورای اسلامی برای ساخت نیروگاه اتمی برای تامین 20 هزار مگاوات برق در ایران گفت: تامین بخشی از نیاز نیروگاه های کشور به سوخت با توجه به مدل های بین المللی طبیعی است .

وی با اشاره به پیگیری مدیریت چرخه سوخت هسته ای در زمینه بخشی از نیاز نیروگاه های کشور به سوخت خاطرنشان کرد: این راهبرد بر فناوری بومی ساخت نیروگاه و تامین سوخت استوار است.

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: فعالیت های هسته ای قابل اعتماد و در مسیر عادی شدن است و مسیر صدور قطعنامه ضد ایران برای امریکا هموار نیست.