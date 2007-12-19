وحدت و انسجام اسلامی امروز یک فریضه است / بیداری اسلامی به حرکت درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام معظم له که توسط آیت الله ری شهری، سرپرست حجاج جمهوری اسلامی ایران در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:
« الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیّدنا محمد المصطفی و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین. سلام بر زائران خانه خدا، میهمانان سرای دوست و لبیک گویان دعوت او و درود ویژه بر دلهایی که از یاد خدا طراوت یافته و بر فیض و رحمت بیدریغ او دَر گشودهاند.
در این روزها و شبها و ساعتهای اِکسیرگون، چه بسیارند آنها که قدرشناسانه، خود را به جذبه معنویت سپردند و با انابه و توبه، دل و جان را نورانیت بخشیدند، و در امواج رحمت الهی که در این وادی مقدس پی در پی فرا می رسد، زنگار گناه و شرک را از خود ستردند. سلام خدا بر این دلها و بر این صاحبدلان و پاکان.
همه برادران و خواهران شایسته است به چنین دستاوردی بیندیشند و این فرصت بزرگ را مغتنم شمارند. نگذارند در اینجا دل مشغولیهای زندگی مادی، که گرفتاری همیشگی ماست، دلها را به خود سرگرم کند. با یاد خدا، با انابه و تضرع، با عزم راسخ بر راستی و درستکرداری و درستاندیشی، و با کمک خواستن از خداوند، دلِ مشتاق خود را در فضای توحید و معنویتِ ناب، به پرواز درآورند و برای پایداری در راه خدا و صراط مستقیم، توشه بگیرند. اینجا کانون توحید حقیقی و خالص است.
در اینجا است که ابراهیم خلیل علیهالسلام، با آوردن پاره تن خود به قربانگاه، مظهری از توحید را که غلبه بر نفس خود و تسلیم محض در برابر امر الهی است، برای همه موحدان در سراسر تاریخ جهان به یادگار گذاشت. و در اینجاست که حضرت محمد مصطفی صلیاللهعلیه وآله در برابر مستکبران زمان و خداوندان زر و زور، پرچم توحید را برافراشت و بیزاری از طاغوت را در کنار ایمان به خدا، شرط نجات و رستگاری شمرد: فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی... حج، بازخوانی و فراگیری این درسهای بزرگ است.
برائت از مشرکین و بیزاری از بتها و بُتگران، روح حاکم بر حجّ مؤمنان است. جای جای حج، نمایشگر دل سپردن به خدا و سعی و تلاش در راه او، و برائت از شیطان و رمی و طرد او و جبههگیری در برابر اوست. جای جای حج، مظهر اتحاد و انسجام اهل قبله و رنگ باختن تفاوتهای طبیعی و اعتباری و برجسته شدن وحدت و برادری حقیقی و ایمانی آنها است.
اینها درسهایی است که ما مسلمانان از هر نقطه جهان باید فراگیریم و بر اساس آن برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی کنیم. قرآن، جبههگیری مقتدرانه در برابر دشمنان، عطوفت و مهربانی در میانه مؤمنین و عبودیت و خشوع در برابر خداوند را سه نشانه جامعه اسلامی دانسته است: محمدٌ رسولالله والذین معه اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً... این، سه رکن اصلی برای برافراشتن پیکره عزتمند و باشکوه امت اسلامی است.
همه آحاد مسلمان با توجه به این حقیقت، میتوانند آسیبهای کنونی دنیای اسلام را به درستی بشناسند. امروز دشمن غدّار امت اسلامی، گردانندگان مراکز استکبار و قدرتهای فزونیطلب و متجاوزی میباشد که بیداری اسلامی را تهدیدی بزرگ برای منافع نامشروع و سلطه ظالمانة خود بر دنیای اسلام میدانند. همه ملتهای مسلمان و پیشاپیش آنان، سیاستمداران و علمای دین و روشنفکران و رهبران ملی کشورها، باید در برابر این دشمن متجاوز، صف متحد اسلامی را با استحکام هر چه بیشتر تشکیل دهند. باید همه عناصر قدرت را در خود گرد آورند و امت اسلامی را به درستی مقتدر سازند.
دانش و معرفت، تدبیر و هشیاری، احساس مسئولیت و تعهد، توکل و امید به وعده الهی، چشم پوشیدن از خواستهای حقیر و کمبها در برابر کسب رضای خدا و عمل به وظیفه، اینها عناصر اصلی اقتدار امت اسلامی است که آن را به عزّت و استقلال و پیشرفت مادی و معنوی میرساند و دشمن را در زیادهخواهی و دستاندازی به کشورهای اسلامی ناکام میسازد. عطوفت در میان مؤمنان، رکن دوم و نشانهای دیگر برای وضعیت مطلوب امت اسلامی است.
تفرقه و ستیزهجویی میان بخشهای امت مسلمان، بیماری خطرناکی است که باید با همه توان به درمان آن پرداخت. دشمنان ما از دیرباز در این عرصه نیز به تلاش گسترده و بیوقفه دست زدهاند و امروزه که بیداری اسلامی، آنان را وحشتزده کرده است، تلاش خود را شدت بخشیدهاند. همه سخن دلسوزان آن است که تفاوتها نباید به تضاد تبدیل شود، و چند گونگی نباید به ستیزه گری بینجامد.
امسال را ملت ایران سال انسجام اسلامی نامید. این نامگذاری بر اثر آگاهی از توطئههای شدت یافته دشمنان برای اختلاف افکنی میان برادران بود. در فلسطین، در لبنان، در عراق، در پاکستان و افغانستان، این توطئهها کارگر شد و بخشی از مردم یک کشور مسلمان، در برابر بخشی دیگر به جنگ و ستیز برخاستند و خون یکدیگر را ریختند. در همه این حوادث تلخ و مصیبتبار، نشانههای توطئه آشکار بود و چشمهای تیزبین، دست دشمنان را مشاهده کردند.
فرمان «رحماء بینهم» در قرآن به معنی ریشهکنی از ستیزهگریها است. شما در این روزهای پرشکوه و در مناسک گوناگون حج، مسلمانان را از همهجا و از مذاهب گوناگون، میبینید که گرد یک خانه میگردند؛ به سوی یک کعبه نماز میگزارند؛ نماد شیطان رجیم را با هم سنگباران میکنند؛ در نماد قربانی کردن تمنیّات و هوسهای نفسانی به یک گونه رفتار میکنند؛ در میعاد عرفات و مشعر در کنار یکدیگر به تضرع میپردازند.
مذاهب اسلامی در اصلیترین و بیشترین فرائض و احکام وعقاید، به همین اندازه به یکدیگر نزدیکاند. با این حال، چرا باید تعصبها و پیشداوریها میان آنان آتشافروزی کند و دست خیانتکار دشمن، به این آتش خانمانسوز دامن بزند؟ امروز کسانی به کوتهبینی و بیخِردی، به بهانههای واهی، جماعت بزرگی از مسلمانان را مشرک میشمارند و حتی خون آنان را مباح میدانند.
اینها چه بدانند و چه ندانند، در خدمت شرک و کفر و استکبارند. چه بسا کسانی که احترام به بارگاه پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و اولیاء و ائمه دین علیهمالسلام را که تکریم دین و دینداری است، شرک و کفر نامیدند اما خود در خدمت درگاه کافران و ستمگران درآمدند و به هدفهای پلید آنان کمک کردند. عالمان راستین و روشنفکران متعهد و زمامداران صادق باید با اینگونه پدیدههای خطرناک مبارزه کنند.
وحدت و انسجام اسلامی امروز یک فریضه حتمی است که با همکاری خردمندان و دلسوزان میتواند راههای عملی آن پیموده شود. این دو رکن عزت، یعنی از سویی مرزبندی و جبههگیری مقتدرانه در برابر استکبار و از سویی تراحم و همگرایی و برادری میان مسلمانان، آنگاه که با رکن سوم، یعنی خشوع و تعبد در برابر پروردگار همراه شود، امت اسلامی در راهی که مسلمین صدر اسلام را به اوج عظمت و عزت رسانید، پی در پی به پیش خواهد رفت و ملتهای مسلمان از عقبماندگی حقارت باری که در قرنهای اخیر بر آنان تحمیل شده نجات خواهند یافت.
طلیعة این حرکت بزرگ آغاز شده و امواج بیداری در همه جای دنیای اسلام کمابیش به حرکت درآمده است. رسانهها و تبلیغات دشمن و عواملش میکوشند هر جنبش آزادیخواهانه و عدالتطلب را در هر نقطه جهان اسلام به ایران یا به شیعیگری نسبت دهند و ایران اسلامی را که نخستین پرچمدار پیروز بیداری اسلامی است، مسئول ضرباتی بدانند که از سوی غیرتمندان کشورهای مسلمان در عرصه سیاست یا فرهنگ بر آنان وارد میشود.
آنان حماسه بینظیر حزبالله در جنگ 33 روزه، ایستادگی مدبرانه ملت عراق که به تشکیل مجلس و دولتی نادلبخواه اشغالگران منتهی شد، صبر و استقامت اعجابانگیز دولت قانونی فلسطین و ملت فداکار آن و بسیاری از آیات تجدید حیات اسلام در کشورهای مسلمان را با تهمتهایی همچون ایرانیگری یا شیعیگری متهم میسازند تا حمایت یکپارچه دنیای اسلام را دچار محذور کنند.
ولی این ترفند نخواهد توانست با سنت الهی که پیروزی مجاهدان فی سبیلالله و نصرت دهندگان دین خدا است، پنجه درافکند. آینده از آن امت اسلامی است و یکایک ما میتوانیم به سهم خود و به قدر توان و ظرفیت و مسئولیت خود، آن آینده را نزدیکتر سازیم. مراسم حج، برای شما حجگزاران نیکخبت، فرصت بزرگی است تا خود را بیش از گذشته آماده ادای این دین کنید.
امید است توفیق الهی و دعای حضرت مهدی موعود عجلالله له الفرج، شما را در این هدف بزرگ یاری دهد.»
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