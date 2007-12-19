جنگ ستاره ها / بازهم ایرانی ها لیگ را جذاب می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی برای الجزیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا می تواند با یک پیروزی جایگاه خود را در صف مدعیان قهرمانی مستحکم کند.

روز جمعه در ادامه دیدارهای هفته هفتم الشارجه به دیدار الظفره می رود. این بازی شاید در امارات یک دیدار خالی از حساسیت باشد اما برای فوتبالدوستان ایرانی تقابل اکبرپور و شجاعی به جدال الظفره و الشارجه جذابیتی ویژه می بخشد. جمعه همچنین الوحده با الوصل دیدار می کند. رویارویی تیم های اماراتی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حتما جذاب و تماشایی خواهد بود.

روز شنبه هفته آینده با برگزاری سه بازی هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به پایان می رسد که طی آن الاهلی با العین دیدار می کند، الامارات میزبان حتاست و الشعب و الشباب با هم روبه رو خواهند شد. در این بین اهمیت بازی آخر بیش از دو بازی دیگر است. نخست از آن جهت که دو تیم مطرح شهر دبی که رقابتی دیرینه با هم دارند به دیدار یکدیگر می روند و دوم از جهت حضور مثلث ایرانی در هر دو تیم است.

مثلث ایمان مبعلی، جواد کاظمیان و مهرداد اولادی از یک سو با علی سامره، مهرزاد معدنچی و میثم بائو از سویی دیگر جدال الشباب و الشعب را فارغ از رنگ ها و رقابت های معمول فوتبال امارات جداب تر از قبل می کند. برنامه دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

پنجشنبه - 29/9/86

النصر- الجزیره

جمعه - 30/9/86

الظفره - الشارجه

الوحده - الوصل

شنبه - 1/10/86

الامارات - حتا

الشعب - الشباب

الاهلی - العین

جدول رده بندی لیگ دسته اول باشگاه های امارات