اوياما بنيانگذار كيوكوشين كاراته در فوريه سال 94 از اين جهان رخت بربست و در طول اين مدت شاگردان او كيوكوشين را به 5 فاقد مجزا از جمله بين المللي ، ماتسوني ، ماتسو شيما و .... تقسيم كردند. در جريان برگزاري دومين دوره رقابت هاي بين المللي كاراته سبك كيوكوشين ماتسوشيما خبرنگار "مهر " با كانچو ماتسوشيما رييس جهاني اين سبك گفتگويي انجام داده كه ماحصل آن را مي خوانيد؛

* لطفا خودتان را كامل معرفي كنيد؟

- من "كانچوماتسوشيما " هستم 56 سال سن دارم . در دانشگاه توكسيو تحصيلات عاليه اقتصاد خواندم . از 18 سالگي به كاراته روي آوردم و نزد استاد اوياما كاراته را آغاز كردم ، اكنون نيز با داشتن دان هشت به تدريس كاراته مشغول هستم.

* كاراته را چگونه آغاز كرديد؟

38 سال بيش براي اولين بار به باشگاه "هوم بو" در توكيو رفتم و نزد استاد "اوياما" مشغول به آموزش فنون كاراته شدم اولين كسي كه نمايندگي كيوكوشين دريافت كرد، من بودم من مي خواستم قدرتمند باشم و شنيده بودم اوياما خيلي قوي است.

* مهمترين چيزي كه از استاد خود آموختيد چه بود؟

- مهمترين چيزي كه من آموختم روح "بودو" بود كيوكوشين يك ورزش صرف نيست . هدف غايي و فلسفه كيوكوشين تنها تكنيك زدن نيست. بالا بردن و تقويت روحي و ارادي و اعتماد به نفس شخصي در خلال تمرينات همام "بودو" يا روح اصلي كيوكوشين است به عبارت ساده تر سخت و محكم باشيم با خودمان و نرم و لطيف باشيم با ديگران .

* در اين 10 سالي كه از مرگ "اوياما" مي گذرد، كيوكوشين چه تغييراتي داشته است ؟

- بعد از مرگ استاد كيوكوشين تكه تكه شد به نظر من شاخه هاي ديگر به دنبال عوامل مادي هستند ، برنده شدن ، قدرت افسانه اي پيدا كردن مثل سامورايي ها و يا شكست ناپذير بودن و در نهايت انجام فعاليتهاي سياسي در عرصه ورزش اهداف اصلي اين سبك هاست ولي من به دنبال رشد و گسترش روح بودو هستم همان چيزي كه استاد به دنبال آن بود.

* آيا شاخه هاي ديگر هم جواب اين سئوال را اين چنين نمي دهند؟

- اين بستگي به عملكرد و كارهايي دارد كه سبك ها و شاخه هاي كيوكوشين در اين مدت از خود به نمايش گذاشته اند . البته با سخن گفتن نمي توان چيزي را ثابت كرد. اگر كسي شخصيت ماتسوشيما را بشناسد و با كارها و عملكرد او آشنا باشد ، مي تواند قضاوت كند. من كسي را متهم نمي كنم.

* چرا فكر مي كنيد كه عملكرد تان مثبت بوده است؟

- در سال 98 من از سازمان ماتسويي جدا شدم . در آن زمان فقط 5 كشور مثل ژاپن ، استراليا ، نيوزيلند و يا گينه نو با من جدا شدند ولي الان بعد از گذشته 7 سال نزديك به 60 كشور به سازمان ما پيوسته اند اين نشانگر عملكرد ماست.

* اگر استاد شما اگرالان بود از اين تغييرات راضي مي شد يا خير؟

- او غمگين مي شد و خيلي افسرده .

*وضعيت اين رشته را در ايران چگونه توصيف مي كنيد؟

- موقعيت ايران در سازمان بسيار عالي است تكنيك بازيكنان ايراني بالاست كه اين هم از نشانه هاي كثرت علاقمندان است.

* موقعيت مسابقات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

- مسابقات در سطح خوبي برگزار شد . بازيكنان ايراني در مسابقات جهاني مقام هاي خوبي كسب مي كنند. بهترين بازيكن شما هم آرش شريفي است او هم تكنيك بالايي دارد و هم اخلاقي خوبي متواضع است و افتاده به نظر من "روح بودو " در قلب اوست .

* برداشت شما از ايران چيست؟

- اين دومين بار است كه به ايران مي آيم و احساس نزديكي مي كنم حس مي كنم درخانه خودم هستم . ايران فوق العاده جالب و ديدني است من دو سال پيش به ارگ بم رفتم كه خيلي زيبا بود از شنيدن خبر زلزله خيلي متاثر شدم . من هر كجاي دنيا كه مي روم از ارگ بم ايران تعريف مي كنم .