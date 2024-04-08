به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع دستاوردها و پیشرفت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در امر پژوهش، آموزش، بهداشت، درمان و نیز سیرصعودی رتبه علمی دانشگاه ( پژوهشی) در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست در جمع خبرنگاران گفت: ما در کشور حداقل ۱۰۰ هزار عضو هیات علمی داریم و دانشگاه علوم پزشکی ۹ درصد اعضای هیات علمی را کشور را دارد که این ۹ درصد ۳۰ درصد از کل مقالات علمی کشور را می نویسند.

چرا رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک رتبه بندی افت داشته است

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به خبری که اخیرا مبنی بر افت ۲۰۰ واحدی رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده بود، درباره چرایی این موضوع، گفت: از پایگاه ای اس سی به عنوان پایگاه استنادی جهان اسلام یاد می‌شود و رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پایگاه ۲۰۰ واحد افت داشته است. رتبه بندی این پایگاه بر اساس مجلات داخلی بوده است درحالی که اغلب مقالات ما در نمایه‌های بین المللی چاپ شده است.

وی توضیح داد: این یعنی اساتید ما تمایل نداشتند که مقالاتشان در مجلات داخلی چاپ شود و کیفیت مقالات آنقدر بالا بوده است که عمده این مقالات در مجلات بین المللی چاپ شده است. از این رو در پایگاه ای اس سی رتبه ما پایین است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در واقع این نوعی رشد محسوب می‌شود چون اساتید ما با تعداد مقالات بالا و کیفیت زیاد، تمایل داشتند مقالات در مجلات بین المللی چاپ شوند.

سختگیری برای انتشار مقالات ایرانی‌ها؛ تحریم علمی ناجوانمردانه علیه ایران

قناعتی در بخش دیگر سخنان خود درباره سختی انتشار مقالات ایران نیز تصریح کرد: برای چاپ مقالات در مجلات بین المللی بسیار با ایران سخت گیرانه تر برخورد می‌کنند. در غیر این صورت ما می‌توانستیم با سرعت رشد بالاتری در امر چاپ مقالات رشد داشته باشیم. یکی از دلایل اینکه شیب سرعت در این امر کم شده آن است که تحریم علمی ناجوانمردانه علیه ایران شروع شده است. ۲۰ سال پیش مثل آب خوردن مقالات ما را چاپ می‌کردند؛ اما هرچه جلوتر می‌رویم چاپ مقالات سخت تر می‌شود.

وی درباره موانع چاپ مقالات ایران در مجلات جهانی تاکید کرد: من اعتقاد دارم لابی‌هایی در دنیا مانع این امر شده است. مرتب با بهانه جویی مانع این امر می‌شوند. اگر اجازه می‌دادند واقعیت علمی ما به دنیا عرضه شود، حداقل رتبه علمی ما در شانگهای به ۲۰۰ می‌رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این دانشگاه همچنان توانسته رتبه پیشین خود در شانگهای را حفظ کند، گفت: افت یک ساله پس از کرونا در رتبه بندی شانگهای داشتیم چراکه در دوران کرونا چاپ مقالات افزایش داشت و پس از آن کاهش پیدا کرد؛ اما همچنان همان بالاترین رتبه خود در شانگهای را حفظ کردیم و به جایگاه قبلی خود در حال برگشت هستیم.

۷ استاد بازنشسته مجوز ادامه همکاری با دانشگاه گرفتند

قناعتی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای بازنشستگی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، توضیح داد: دانشگاه ما حدود ۲۰۰۰ عضو هیات علمی دارد و طبق قانون هیات امنا می‌توان اساتید بازنشسته را در دانشگاه نگه داشت، از این جهت اسامی حدود ۸ استادی که موعد بازنشستگی آنها رسیده بود اما به ماندن در دانشگاه تمایل داشتند را برای کسب مجوز به هیات امنا بردیم. ۷ استاد مجوز گرفتند و یک استاد نگرفت.

دلیل اخراج یک استاد

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تعداد اساتید بازنشسته ما نسبت به حد نُرم و طبیعی سال‌های قبل تغییر نکرده است، افزود: هر سال ۳۰ الی ۴۰ نفر بازنشسته می‌شدند و امسال نیز همین تعداد بازنشسته شدند. ما هیچ اخراجی دستوری نداشتیم. برخی همانند دکتر هومن علیزاده در آمریکا استاد شده و سه سال به دانشگاه ما نیامده بودند. طبق قانون وقتی استادی سه ماه غیبت داشته باشد باید به هیات تخلفات معرفی شود. ایجاد انضباط در دانشگاه برای من مهم بود. افرادی بودند که اسمشان به عنوان استاد بود اما به واقع در دانشگاه نبودند.

برخورد با استادی که از مریض زیرمیزی می‌گیرد

وی با تاکید مجدد بر اینکه انضباط دانشگاه بسیار برای ما مهم است، خاطر نشان کرد: برخورد با استادی که از مریض زیرمیزی بگیرد برایمان مهم است، البته که چنین اساتیدی نداریم اگر هم بوده یک الی دو نفر بوده است که با آنها برخورد جدی شده است. به اساتیدی که هفته ای یک روز بیایند و دیگر نیایند هم تذکر می‌دهیم.

قناعتی همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره ماجرای بازنشستگی و اخراج اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، توضیح داد: حتی یک نفر به دلیل بحران سیاسی سال گذشته از دانشگاه ما اخراج نشد. برای بازنشستگی آن هشت نفر که درخواست ادامه فعالیت داشتند می‌توانستم به عنوان رئیس دانشگاه راسا تصمیم بگیرم اما اساسی را به هیات امنا ارجاع دادم تا اگر شاخص‌های لازم را دارند نگه داشته شوند.

تصاویر زیر مربوط به رتبه سیر سعودی رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی های بین المللی است: