طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، طی امروز با فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر و وزش باد، وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعد برق، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا پایان هفته در برخی از ساعات با افزایش سرعت باد، سواحل و فراساحل استان، بویژه مناطق شمالی و مرکزی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دمای هوا در استان بوشهر تا پایان هفته افزایش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط بارش پراکنده باران و گاهی رعدوبرق، فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در فراساحل شمالی گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.