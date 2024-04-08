اهدای خون در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باستین ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مشارکت مردم استان در امر اهدای خون اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در سال ۱۴۰۲ شاهد استقبال مردم عزیز استان از کار خداپسندانه اهدای خون بودیم.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر ادامه داد: مردم استان همچون سال‌های گذشته نشان دادند که فرهنگ اهدای خون جزئی جدا نشدنی از زندگی آنهاست و با اهدای خون خود، بار دیگر ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

باستین با ارائه آمار اهدای خون در سال ۱۴۰۲ افزود: ما در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۹ درصدی اهدای خون نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم، به گونه‌ای که ۳۹ هزار و ۳۱۷ نفر از مردم استان در سال ۱۴۰۲، در این کار نوع دوستانه مشارکت داشتند.

افزایش اهدای خون بانوان

وی در خصوص افزایش اهدای خون بانوان هم گفت: در سال ۱۴۰۱، هزار و ۷۲۸ نفر از بانوان استان خون اهدا کردند، در حالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۹۸۹ نفر افزایش پیدا کرد.

باستین در خصوص ارسال خون در شبکه ملی خون رسان هم توضیحاتی ارائه داد: واحد پخش خون انتقال خون استان در سال ۱۴۰۲، ۶۷۵۰ واحد خون به استان‌های تهران، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان ارسال کرد که در این مورد هم رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را شاهد بودیم.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با بیان اینکه نیاز به خون همیشگی است بیان کرد: از مردم عزیز استان دعوت می‌کنم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته، اهدای خون را جدی گرفته و همدلانه در این کار خداپسندانه شرکت کنند.