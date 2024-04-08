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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۹

مدیرکل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد:

۶۰۰۰ نفر ازفرزندان جامعه ایثارگری کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند

۶۰۰۰ نفر ازفرزندان جامعه ایثارگری کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند

یاسوج- مدیرکل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد گفت: شش هزار نفر از فرزندان جامعه ایثارگری استان بیکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پارسیان نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون تنها ۳۵ درصد از والدین شهدای استان در قید حیات هستند و باید تا زنده‌اند به آن‌ها خدمت شود.

وی با بیان اینکه فرزندان شهید ۴۰۴ نفر از والدین شهدا در استان مجرد بودند و در مجموع حقوق پدر و مادر این شهدا به هفت میلیون تومان هم نمی‌رسد، گفت: نیازمندی خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیش از منابعی است که در اختیار داریم و این در حالی است که یک درصد بودجه جاری دستگاه‌ها طبق قانون در قالب بند (و) باید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه شود.

پارسیان نژاد تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران توجه به سلامت ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد است.

کد مطلب 6073445

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