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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۵

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان:

دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه تمام کردستان است

دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه تمام کردستان است

سنندج_ مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان به خصوص پروژه‌های حوزه آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مقیاسی عصر دوشنبه در بازدید از سد و ایستگاه پمپاژ اضطراری قشلاق سنندج و همچنین انبار پل شیخ، اظهار کرد: دیوان محاسبات در کنار مدیرانی است که دنبال حل مشکل باشند.

مقیاسی افزود: اولویت‌بندی طرح‌های مهار آب استان، متناسب با اعتبارات تخصیص یافته در کارایی منابع و بهره‌برداری سریع‌تر سدهای استان از راهکارهای مهم و مؤثر در تحقق انتطارات مردم استان برای برخورداری از این مواهب الهی است.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی و اهمیت صنعت آب در تأمین آب شرب مردم، خاطرنشان کرد: تلاش شرکت آب منطقه‌ای استان در این امر مهم قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان به خصوص پروژه‌های حوزه آب است، عنوان کرد: با هدف تحقق شفافیت و انضباط مالی، رصد و کنترل طرح‌های نیمه‌تمام و مدت‌دار در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد و این سلسله بازدیدها با هدف تحرک‌بخشی و کمک به دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گردد که قطعاً این همکاری و تعامل علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، اشتغال و جریان خدمات‌رسانی به مردم را بهبود می‌بخشد.

کد مطلب 6073520

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