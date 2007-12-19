تساوی بدترین نتیجه بازی با دانشگاه خواهد بود

علی محمد بسحاق مربی این تیم در مورد دیدار حساس روزجمعه برابر قهرمان فصل قبل به خبرنگار مهر گفت: باخت هفته نخست به جوانه باعث شد ماتوان خود را بیش از گذشته معطوف به لیگ برتر کنیم . کار را جدی تر دنبال کرده و با برگزاری اردو و تمرینات مستمر شرایط فنی تیم را تغییر دهیم.

وی ادامه داد : دیدار با دانشگاه برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد. ضمن اینکه بعد از این بازی باید به دیدار پاس برویم. به همین دلیل مدت یک هفته است که در تهران اردو زده و تمام نفرات سخت در حال تمرین هستند و به امید خدا با آمادگی مطلوبی به مصاف حریفان خواهیم رفت.

بسحاق در مورد نتایج این دو دیدار گفت: شرایط کلی ما درجدول به نتیجه این دو دیدار بستگی دارد و با توانایی بالایی که از نفرات تیم سراغ دارم معتقدم پاس را خیلی راحت شکست می دهیم و در مقابل دانشگاه نیز تنها برای پیروزی به میدان خواهیم رفت که بدترین نتیجه هم در آن دیدار برای ما مساوی خواهد بود.

مربی مناطق نفت خیز جنوب در پایان در مورد داوریها گفت: بعد از آمدن سیروس رضایی روند کیفی قضاوت ها رشد داشته است و مشکل خاصی دیده نشده است.