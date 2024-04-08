عوامل تیراندازی و رعب و وحشت در مرودشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشید زینلی با اعلام این خبر گفت: در روز ۱۳ فروردین‌ماه مأموران انتظامی جهت برقراری امنیت شهروندان در تفرجگاه تیره باغ حضور داشتند که با توجه به ازدحام جمعیت سرنشینان یک خودرو اقدام به تیراندازی هوایی و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند و سریعاً متواری می‌شوند.

وی افزود: در راستای رسیدگی به موضوع و جلوگیری از هرگونه ترویج خشونت و ایجاد رعب و وحشت و همچنین مقابله با برهم زنندگان نظم و آرامش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ زینلی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا و کارکنان امنیت عمومی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر که برادر هم بودند را به اتهام قدرت نمایی با سلاح گرم و انتشار آن در فضای مجازی شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.