متن قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس منتشر می شود

قاسم کوهستانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به ادعای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که عنوان داشته که رقم قراردادهای بازیکنان پرسپولیس شفاف است، اظهارداشت : آنچه که مورد بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته، عملکرد و قراردادهای بازیکنان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در 6 دوره لیگ برتر بوده است و لیگ هفتم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و ممکن است ادعای مطرح شده مربوط به لیگ هفتم باشد.

مدیر کل نظارت و بازرسی تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به نمونه قراردادهای باشگاه پرسپولیس که خلاف واقعیت ها را آشکار می کند گفت: در قراردادی که به شماره 1048- 1/85 در تاریخ 26/6/85 منعقد شده میزان قرارداد 4 میلیارد و 500 میلیون ریال برای دو فصل بوده اما در سازمان لیگ و هیات فوتبال ، در تاریخ 7/4/85 به شماره 10032/ 85 ، به مبلغ 200 میلیون ریال ثبت شده است.

کوهستانی نژاد تصریح کرد : در قرارداد بازیکن دیگری در تاریخ 26/6/85 به شماره 1059 - 1/85 میزان قرارداد 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای یک فصل بوده اما در سازمان لیگ و هیات فوتبال در تاریخ 4/6/85 به شماره 10038/85 ، 30 میلیون تومان ثبت شده است .

مدیرکل نظارت و بازرسی تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشورخاطر نشان کرد: این قراردادها فعلا بدون ذکر نام منتشر می شود و در صورت ضرورت متن تمامی قراردادها به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی درخصوص لیگ هفتم نیز گفت: در مورد لیگ هفتم عملکرد مدیریت و چگونگی انتصاب اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و استقلال بررسی هایی صورت گرفته که پس از نهایی شدن گزارشی از آن به مراجع ذی صلاح ارسال و به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.