۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۹

متن قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس منتشر می شود

مدیرکل نظارت و بازرسی تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور ، از بررسی قرارداد بازیکنان تیم های استقلال وپرسپولیس در 6 دوره گذشته لیگ برتر خبر داد و گفت : برخی از قرار دادها با آنچه که در سازمان لیگ ثبت شده مطابقت ندارد.

قاسم کوهستانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به ادعای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که عنوان داشته که رقم قراردادهای بازیکنان پرسپولیس شفاف است، اظهارداشت : آنچه که مورد بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته، عملکرد و قراردادهای بازیکنان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در 6 دوره لیگ برتر بوده است و لیگ هفتم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و ممکن است ادعای مطرح شده مربوط به لیگ هفتم باشد.

مدیر کل نظارت و بازرسی تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به نمونه قراردادهای باشگاه پرسپولیس که خلاف واقعیت ها را آشکار می کند گفت: در قراردادی که به شماره 1048- 1/85  در تاریخ 26/6/85 منعقد شده میزان قرارداد 4 میلیارد و 500 میلیون ریال برای دو فصل بوده اما در سازمان لیگ و هیات فوتبال ، در تاریخ 7/4/85 به شماره 10032/ 85  ، به مبلغ 200 میلیون ریال ثبت شده است.

کوهستانی نژاد  تصریح کرد : در قرارداد بازیکن دیگری در تاریخ 26/6/85 به شماره 1059 - 1/85 میزان قرارداد 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای یک فصل بوده اما  در سازمان لیگ و هیات فوتبال در تاریخ 4/6/85 به شماره 10038/85 ،  30 میلیون تومان ثبت شده است .

مدیرکل نظارت و بازرسی تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشورخاطر نشان کرد: این قراردادها فعلا بدون ذکر نام منتشر می شود و در صورت ضرورت متن تمامی قراردادها به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی درخصوص لیگ هفتم نیز گفت: در مورد لیگ هفتم عملکرد مدیریت و چگونگی انتصاب اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و استقلال بررسی هایی صورت گرفته که پس از نهایی شدن گزارشی از آن به مراجع ذی صلاح ارسال و به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

