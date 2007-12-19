وحدت حوزه و دانشگاه سد بزرگ آمریکا برای طرح خاورمیانه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: مهمترین هدف از طرح این ایده که توسط بوش و آمریکا مطرح شد، ایران بود.

آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: هدف قرار دادن ایران در طرح خاورمیانه بزرگ به خاطر اسلام، مخازن عظیم انرژی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و مردم باهوش آن بوده است.

وی با تشریح مسائل روز با اشاره به اینکه چندین قرن است که می خواهند اسلام و ادیان را از صحنه حاکمیت دنیا خارج کنند تصریح کرد: اسلام با این تز مخالف است زیرا معتقد است که دینی فرستاده خداست، باید در تمام برنامه ها گنجانده شود.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه غربی ها قصد دارند هر جا که بحث دینی و اسلامی است آن را وتو کنند، عنوان کرد: از کلیسا خاطرشان جمع شده است، زیرا در مسحیت امروز دینشان با اداره مملکت رابطه ای ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اسلام جامعیت کامل را دارد تاکید کرد: اگر طلبه ها و دانشگاهها طوری عمل کنیم که حساب دین و دنیا را از هم جدا نکنیم فشارهای آمریکا کاری از پیش نخواهد برد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه جامعه ما در حال بلوغ است، یادآور شد: آثار این بلوغ این است که تعصبات کورکورانه را کنار بگذاریم و از کارهای بچه گانه بپرهیزیم و مانع همکاری حوزه و دانشگاهها نشویم.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه خیلی هزینه شده تا ما به اینجا رسیده ایم، تاکید کرد: فطرت انسانی و شیره جان ما که محبت اهل بیت بود (ع) دوباره جوانه زده و این شجره مقدس پرو بال گرفته است که ما باید از آن با همکاری، همدلی و دوستی پاسداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد را باید با زبان دوستی و نصحیت بیان کنیم، تصریح کرد: اگر غیر از این باشد راه به جایی نخواهیم برد.

رفسنجانی در ادامه با اشاره به شهادت روحانیونی که به صورت پل بین حوزه ودانشگاه عمل می کردند یعنی هم حوزوی بودند و هم دانشگاهی، اظهار داشت: شهادت این روحانیون (مفتح ، باهنر، مطهری و بهشتی) که هر چهار نفر را ضد انقلاب از نظام گرفت، باید برای جامعه امروز عبرت انگیز باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ورود حوزه به دانشگاه یک ریسک بود زیرا که تصور می شد با خروج روحانیون از حوزه، حوزه تعطیل می شود، اظهار داشت: در آن زمان من و مقام معظم رهبری به عنوان جبهه تهاجم به دشمن شناخته شده بودیم و این روحانیون شهید دنبال کارهای زیربنایی در دانشگاه بودند.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هر وقت حوزه و دانشگاه به هم نزدیک شده اند تحولی شگرف در کشور رخ داده و زمانی که این دو قشر از یکدیگر دور شده اند دشمنان به اسلام و نظام ضربه زده اند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه وحدت، حوزه و دانشگاه یک وحدت سیاسی و اجتماعی است، تصریح کرد: دانشجویان و حوزویان باید چنان کار کنند که حساب دین از سیاست جدا نشود و برای اینکه متحد شویم باید به همدیگر امتیاز دهیم و همچنین مصلحت های مهم را از مصلحت های غیر مهم تفکیک کنیم.

وی تاکید کرد: حاصل این وحدت استفاده از امتیازات هر دو محیط است.

آیت الله رفسنجانی تصریح کرد: بحث اصلی و اساسی در حوزه و دانشگاه تقویت و شکوفا کردن استعداد جوانان با ماهیت ایمانی، فرهنگی و علمی و سیاسی است.